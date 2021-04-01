У центрі села біля Луцька встановили хрест. ФОТО





Також освятили в'їзну браму місцевого храму святого великомученика Димитрія Солунського, - йдеться



Чин освячення здійснив настоятель Свято-Димитрівської парафії священик Павло Чамахуд, який подякував благодійникам та усім присутнім за молитви та труди во славу Божу.



Молитовну радість розділили присутні парафіяни, благодійники та небайдужі жителі Вишнева.



На освячені також була присутня староста сіл Борохів, Вишнів, Діброва Катерина Маннонова.



Нагадаємо, що традиція ставити хрести виникла на наших землях ще раніше хрещення Київської Русі. Так, згідно з "Повістю врем'яних літ" преподобного Нестора Літописця, свята рівноапостольна княгиня Ольга замість язичницьких кумирів почала ставити хрести Христові. Це ж чинив і святий рівноапостольний князь Володимир Великий.



Однак хрести ставили не тільки князі і святі подвижники, а й звичайні люди. Хрести споруджувалися, наприклад, для поклоніння в тих місцях, де не було храмів і каплиць. У таких хрестів збиралися місцеві жителі і молилися Богу, такі хрести нагадували про Бога подорожнім. Ставилися і охоронні хрести - фактично такі хрести були видимим втіленням молитви до Господа про позбавлення від всякого зла. Поставлялися хрести і за особистою обітницею - скажімо, в подяку за зцілення, за позбавлення від епідемії, за порятунок від загибелі, тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вербну неділю, 25 квітня, коли Православна Церква святкує великий празник Входу Господнього в Єрусалим, після хресного ходу звершили Чин освячення поклонного хреста, який розташований у центрі села Вишнів Підгайцівської ОТГ.Також освятили в'їзну браму місцевого храму святого великомученика Димитрія Солунського, - йдеться на сайті громади.Чин освячення здійснив настоятель Свято-Димитрівської парафії священик Павло Чамахуд, який подякував благодійникам та усім присутнім за молитви та труди во славу Божу.Молитовну радість розділили присутні парафіяни, благодійники та небайдужі жителі Вишнева.На освячені також була присутня староста сіл Борохів, Вишнів, Діброва Катерина Маннонова.Нагадаємо, що традиція ставити хрести виникла на наших землях ще раніше хрещення Київської Русі. Так, згідно з "Повістю врем'яних літ" преподобного Нестора Літописця, свята рівноапостольна княгиня Ольга замість язичницьких кумирів почала ставити хрести Христові. Це ж чинив і святий рівноапостольний князь Володимир Великий.Однак хрести ставили не тільки князі і святі подвижники, а й звичайні люди. Хрести споруджувалися, наприклад, для поклоніння в тих місцях, де не було храмів і каплиць. У таких хрестів збиралися місцеві жителі і молилися Богу, такі хрести нагадували про Бога подорожнім. Ставилися і охоронні хрести - фактично такі хрести були видимим втіленням молитви до Господа про позбавлення від всякого зла. Поставлялися хрести і за особистою обітницею - скажімо, в подяку за зцілення, за позбавлення від епідемії, за порятунок від загибелі, тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію