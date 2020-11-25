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«Динамо» розгромило «Інгулець» і достроково стало чемпіоном УПЛ.ВІДЕО

«Динамо» розгромило «Інгулець» і достроково стало чемпіоном УПЛ.ВІДЕО
«Кияни» випереджають «гірників» на 13 очок.

Київське «Динамо» на домашньому полі перемогло «Інгулець» 4:0 в 23-му турі української прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі захисник киян Забарний відкрив рахунок на 4-й хвилині. За десять хвилин Бесєдін подвоїв перевагу своєї команди.
В другому таймі лідер «Динамо» Віктор Циганков забив двічі і довів результат до розгромного, крапку в матчі поставив Попов на 82-ї хвилині.

Після перемоги над «Інгульцем» кияни достроково гарантували собі золото УПЛ: навіть гіпотетично «гірники» не зможуть наздогнати лідерів. Для «Динамо» це чемпіонство є 16-м за всю історію незалежної України.

Нагадаємо, «Динамо» матиме шанс оформити золотий дубль: кияни зіграють проти «Зорі» у фіналі Кубка України 15-го травня.



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Теги: Динамо, Інгулець
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