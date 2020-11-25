«Динамо» розгромило «Інгулець» і достроково стало чемпіоном УПЛ.ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
«Кияни» випереджають «гірників» на 13 очок.
Київське «Динамо» на домашньому полі перемогло «Інгулець» 4:0 в 23-му турі української прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ.
В першому таймі захисник киян Забарний відкрив рахунок на 4-й хвилині. За десять хвилин Бесєдін подвоїв перевагу своєї команди.
В другому таймі лідер «Динамо» Віктор Циганков забив двічі і довів результат до розгромного, крапку в матчі поставив Попов на 82-ї хвилині.
Після перемоги над «Інгульцем» кияни достроково гарантували собі золото УПЛ: навіть гіпотетично «гірники» не зможуть наздогнати лідерів. Для «Динамо» це чемпіонство є 16-м за всю історію незалежної України.
Нагадаємо, «Динамо» матиме шанс оформити золотий дубль: кияни зіграють проти «Зорі» у фіналі Кубка України 15-го травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Київське «Динамо» на домашньому полі перемогло «Інгулець» 4:0 в 23-му турі української прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ.
В першому таймі захисник киян Забарний відкрив рахунок на 4-й хвилині. За десять хвилин Бесєдін подвоїв перевагу своєї команди.
В другому таймі лідер «Динамо» Віктор Циганков забив двічі і довів результат до розгромного, крапку в матчі поставив Попов на 82-ї хвилині.
Після перемоги над «Інгульцем» кияни достроково гарантували собі золото УПЛ: навіть гіпотетично «гірники» не зможуть наздогнати лідерів. Для «Динамо» це чемпіонство є 16-м за всю історію незалежної України.
Нагадаємо, «Динамо» матиме шанс оформити золотий дубль: кияни зіграють проти «Зорі» у фіналі Кубка України 15-го травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Динамо» розгромило «Інгулець» і достроково стало чемпіоном УПЛ.ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Дзідзьо розлучається зі своєю дружиною. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:00
Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня
Сьогодні, 19:00