«Динамо» розгромило «Інгулець» і достроково стало чемпіоном УПЛ.ВІДЕО





Київське «Динамо» на домашньому полі перемогло «Інгулець» 4:0 в 23-му турі української прем'єр-ліги, повідомляє



В першому таймі захисник киян Забарний відкрив рахунок на 4-й хвилині. За десять хвилин Бесєдін подвоїв перевагу своєї команди.

В другому таймі лідер «Динамо» Віктор Циганков забив двічі і довів результат до розгромного, крапку в матчі поставив Попов на 82-ї хвилині.



Після перемоги над «Інгульцем» кияни достроково гарантували собі золото УПЛ: навіть гіпотетично «гірники» не зможуть наздогнати лідерів. Для «Динамо» це чемпіонство є 16-м за всю історію незалежної України.



Нагадаємо, «Динамо» матиме шанс оформити золотий дубль: кияни зіграють проти «Зорі» у фіналі Кубка України 15-го травня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Кияни» випереджають «гірників» на 13 очок.Київське «Динамо» на домашньому полі перемогло «Інгулець» 4:0 в 23-му турі української прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ. В першому таймі захисник киянвідкрив рахунок на 4-й хвилині. За десять хвилинподвоїв перевагу своєї команди.В другому таймі лідер «Динамо»забив двічі і довів результат до розгромного, крапку в матчі поставив Попов на 82-ї хвилині.Після перемоги над «Інгульцем» кияни достроково гарантували собі золото УПЛ: навіть гіпотетично «гірники» не зможуть наздогнати лідерів. Для «Динамо» це чемпіонство є 16-м за всю історію незалежної України.Нагадаємо, «Динамо» матиме шанс оформити золотий дубль: кияни зіграють проти «Зорі» у фіналі Кубка України 15-го травня.

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