Великодній хендмейд у Музеї волинської ікони.Відео

Тетяна Єлісєєва.



Пасхальні кошики і вишиті спідниці, екоторбинки і рушники, великодні віночки і сувеніри, - ці та інші вироби підготували студенти та викладачі Технічного фахового коледжу Національного технічного університету.



Оксана Лисюк майстриня з виробничого навчання каже, що їхні учні щороку беруть участь у виставці. Цьогоріч принесли вироби інші, ніж того року. Тому що студенти щоразу приходять інші в навчальний заклад, з іншими смаками, баченнями та вподобаннями.

На виставку прийшло 20 студентів і викладачі. Через карантинні обмеження усіх, хто виготовляв великодні вироби для виставки, не взяли.



Першокурсниця Дарина Каварська разом із подружками прийшли в музей продемонструвати вишите вбрання – сукні, спідниці, сорочки та пояси. Дівчина вперше бере участь у виставці творчих виробів.

Це вже четверта виставка на базі Музею волинської ікони, - каже директорка Тетяна Єлісєєва. Додає: "Це співпраця багаторічна і ці виставки, які відкриваються і до Різдвяних, і до Великодніх свят надзвичайно популярні у наших відвідувачів. Відвідування цієї виставки безплатне".



Виставка великоднього хендмейду діятиме в Музеї волинської ікони до великодніх свят.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виставка під назвою «Великодній хендмейд» відкрилась у Музеї волинської ікони. Про це Суспільному розповіла директорка музеюПасхальні кошики і вишиті спідниці, екоторбинки і рушники, великодні віночки і сувеніри, - ці та інші вироби підготували студенти та викладачі Технічного фахового коледжу Національного технічного університету.майстриня з виробничого навчання каже, що їхні учні щороку беруть участь у виставці. Цьогоріч принесли вироби інші, ніж того року. Тому що студенти щоразу приходять інші в навчальний заклад, з іншими смаками, баченнями та вподобаннями.На виставку прийшло 20 студентів і викладачі. Через карантинні обмеження усіх, хто виготовляв великодні вироби для виставки, не взяли.Першокурсницяразом із подружками прийшли в музей продемонструвати вишите вбрання – сукні, спідниці, сорочки та пояси. Дівчина вперше бере участь у виставці творчих виробів.Це вже четверта виставка на базі Музею волинської ікони, - каже директорка Тетяна Єлісєєва. Додає: "Це співпраця багаторічна і ці виставки, які відкриваються і до Різдвяних, і до Великодніх свят надзвичайно популярні у наших відвідувачів. Відвідування цієї виставки безплатне".Виставка великоднього хендмейду діятиме в Музеї волинської ікони до великодніх свят.

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