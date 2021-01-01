Великодній хендмейд у Музеї волинської ікони.Відео
Сьогодні, 23:19
Виставка під назвою «Великодній хендмейд» відкрилась у Музеї волинської ікони. Про це Суспільному розповіла директорка музею Тетяна Єлісєєва.
Пасхальні кошики і вишиті спідниці, екоторбинки і рушники, великодні віночки і сувеніри, - ці та інші вироби підготували студенти та викладачі Технічного фахового коледжу Національного технічного університету.
Оксана Лисюк майстриня з виробничого навчання каже, що їхні учні щороку беруть участь у виставці. Цьогоріч принесли вироби інші, ніж того року. Тому що студенти щоразу приходять інші в навчальний заклад, з іншими смаками, баченнями та вподобаннями.
На виставку прийшло 20 студентів і викладачі. Через карантинні обмеження усіх, хто виготовляв великодні вироби для виставки, не взяли.
Першокурсниця Дарина Каварська разом із подружками прийшли в музей продемонструвати вишите вбрання – сукні, спідниці, сорочки та пояси. Дівчина вперше бере участь у виставці творчих виробів.
Це вже четверта виставка на базі Музею волинської ікони, - каже директорка Тетяна Єлісєєва. Додає: "Це співпраця багаторічна і ці виставки, які відкриваються і до Різдвяних, і до Великодніх свят надзвичайно популярні у наших відвідувачів. Відвідування цієї виставки безплатне".
Виставка великоднього хендмейду діятиме в Музеї волинської ікони до великодніх свят.
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Пасхальні кошики і вишиті спідниці, екоторбинки і рушники, великодні віночки і сувеніри, - ці та інші вироби підготували студенти та викладачі Технічного фахового коледжу Національного технічного університету.
Оксана Лисюк майстриня з виробничого навчання каже, що їхні учні щороку беруть участь у виставці. Цьогоріч принесли вироби інші, ніж того року. Тому що студенти щоразу приходять інші в навчальний заклад, з іншими смаками, баченнями та вподобаннями.
На виставку прийшло 20 студентів і викладачі. Через карантинні обмеження усіх, хто виготовляв великодні вироби для виставки, не взяли.
Першокурсниця Дарина Каварська разом із подружками прийшли в музей продемонструвати вишите вбрання – сукні, спідниці, сорочки та пояси. Дівчина вперше бере участь у виставці творчих виробів.
Це вже четверта виставка на базі Музею волинської ікони, - каже директорка Тетяна Єлісєєва. Додає: "Це співпраця багаторічна і ці виставки, які відкриваються і до Різдвяних, і до Великодніх свят надзвичайно популярні у наших відвідувачів. Відвідування цієї виставки безплатне".
Виставка великоднього хендмейду діятиме в Музеї волинської ікони до великодніх свят.
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