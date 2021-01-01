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26 квітня на Волині: гортаючи календар

26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 26 квітня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу та Міжнародний день інтелектуальної власності.
Сьогодні відзначають день народження волинський археолог, краєзнавець Григорій Охріменко, директор Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом Оксана Самойленко та волинська художниця Тетяна Мялковська (на фото). Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.

За релігійним календарем сьогодні, 26 квітня, віряни відзначають Великий понеділок (Початок страсного тижня).

У понеділок, 26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Артемон, Премислав, Фомаїда, Хома, Клета, Марія, Марцеліна, Морена, Мажена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Сьогодні не дозволяється пити воду з-під крана.
• Всі далекі поїздки потрібно перенести на інший день.
• Не варто в цей понеділок одягатися в чорне.

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