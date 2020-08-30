На Волині попрощалися з бійцем, який загинув від осколків ворожого сняряду.ФОТО
Сьогодні, 00:36
25 квітня у селі Годомичі Луцького району попрощалися із Олександром Луциком, бійцем окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомляє Волинський обласний терцентр комплектування та соцпідтримки.
Солдат Олександр Луцик загинув 22 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області від смертельних осколкових поранень, які дістав унаслідок влучення протитанкової керованої ракети, йому було 38 років.
Віддали останню шану воїну та провели його в останню дорогу під синьо-жовтим прапором та з усіма військовими почестями командування оперативного командування «Захід», Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівництво Луцького району, Колківської об’єднаної територіальної громади, бойові побратими, ветерани АТО та ООС, рідні, друзі та сотні місцевих жителів.
Слава та вічна пам’ять Герою!
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Солдат Олександр Луцик загинув 22 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області від смертельних осколкових поранень, які дістав унаслідок влучення протитанкової керованої ракети, йому було 38 років.
Віддали останню шану воїну та провели його в останню дорогу під синьо-жовтим прапором та з усіма військовими почестями командування оперативного командування «Захід», Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівництво Луцького району, Колківської об’єднаної територіальної громади, бойові побратими, ветерани АТО та ООС, рідні, друзі та сотні місцевих жителів.
Слава та вічна пам’ять Герою!
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