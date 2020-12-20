Українські лаври будуть належати українській церкві - Епіфаній

Епіфаній сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає



"Ми постійно говоримо, коли ж все-таки наші українські лаври будуть належати українській церкві. Якщо ми пригадаємо, то ми дуже швидко зібрали відповідну кількість голосів на сайті президента України. Там була відповідна петиція. І я думаю, що це питання в майбутньому вирішиться на користь ПЦУ", - так Епіфаній відповів на запитання, чи має намір порушити питання про скасування постанови і передачу нащадку і законному господарю – ПЦУ.



Глава ПЦУ наголосив, що "ми зараз не маємо права загострювати це питання".

"Чому? Ми бачимо, що відбувається на кордонах. Путін шукає будь-якого приводу для того, щоб ввести війська. Тому це питання зараз не на часі. Але в майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, Господь створить відповідні умови і ці лаври, які належать українському народу (вони не належать РПЦ, це тимчасове явище), з часом влада, держава, оскільки вони знаходяться у віданні української держави, розпорядиться так, що ці лаври будуть належати українській церкві", - додав Епіфаній.



Раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній ще у 2019 році заявив, що в кінцевому підсумку всі три лаври, які знаходяться в Україні, перейдуть в підпорядкування Православної церкви України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, українські лаври, які належать українському народу, з часом влада, держава розпорядиться так, що ці лаври будуть належати українській церкві. Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї Українисказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН "Ми постійно говоримо, коли ж все-таки наші українські лаври будуть належати українській церкві. Якщо ми пригадаємо, то ми дуже швидко зібрали відповідну кількість голосів на сайті президента України. Там була відповідна петиція. І я думаю, що це питання в майбутньому вирішиться на користь ПЦУ", - так Епіфаній відповів на запитання, чи має намір порушити питання про скасування постанови і передачу нащадку і законному господарю – ПЦУ.Глава ПЦУ наголосив, що "ми зараз не маємо права загострювати це питання"."Чому? Ми бачимо, що відбувається на кордонах.шукає будь-якого приводу для того, щоб ввести війська. Тому це питання зараз не на часі. Але в майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, Господь створить відповідні умови і ці лаври, які належать українському народу (вони не належать РПЦ, це тимчасове явище), з часом влада, держава, оскільки вони знаходяться у віданні української держави, розпорядиться так, що ці лаври будуть належати українській церкві", - додав Епіфаній.Раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній ще у 2019 році заявив, що в кінцевому підсумку всі три лаври, які знаходяться в Україні, перейдуть в підпорядкування Православної церкви України.

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