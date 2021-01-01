Кисневе обладнання встановлюють в Ківерцівській лікарні.ФОТО
Сьогодні, 07:10
У період поширення пандемії COVID-19 у Ківерцівській центральній лікарні Ківерцівської міської ради триває активна робота з встановлення кисневого обладнання, яке є необхідним для лікування хворих.
Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
За дорученням міського голови Олександра Ковальчука, відвідав лікарню його заступник Віктор Лисюк, щоб особисто ознайомитися з процесом встановлення і функціонування кисневого обладнання.
«Нині в лікарні підключені та функціонує 43 двоконтурних кисневих концентратори, з розрахунку один на два пацієнти, тобто 43 множимо на 2 отримуємо 86 точок для подачі кисню. Також є ще 36 точок централізованої подачі кисню», — повідомив генеральний директор лікарні Михайло Слижук.
Він підсумував, що у лікарні є 110 ліжок для лікування хворих на коронавірус. Тож враховуючи 86 і 36 точок для подачі кисню, маємо в результаті стовідсоткову забезпеченість усіх 110 ліжок, навіть із запасом. Ще є у наявності 50 балонів з киснем, з яких постійно підключеними є 9.
Також генеральний директор розповів про те, що киснева бочка для подачі рідкого кисню встановлена згідно усіх вимог та готова до введення в експлуатацію згідно укладеного договору про постачання медичного кисню з Львівським хімічним заводом.
У лікарні проводиться ремонт приміщення кисневої станції, яка самостійно вироблятиме кисень з допомогою встановленого компресора з концентратором.
Цю станцію встановлять за рахунок благодійного фонду «Сто відсотків життя», вартістю три мільйони гривень.
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Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
За дорученням міського голови Олександра Ковальчука, відвідав лікарню його заступник Віктор Лисюк, щоб особисто ознайомитися з процесом встановлення і функціонування кисневого обладнання.
«Нині в лікарні підключені та функціонує 43 двоконтурних кисневих концентратори, з розрахунку один на два пацієнти, тобто 43 множимо на 2 отримуємо 86 точок для подачі кисню. Також є ще 36 точок централізованої подачі кисню», — повідомив генеральний директор лікарні Михайло Слижук.
Він підсумував, що у лікарні є 110 ліжок для лікування хворих на коронавірус. Тож враховуючи 86 і 36 точок для подачі кисню, маємо в результаті стовідсоткову забезпеченість усіх 110 ліжок, навіть із запасом. Ще є у наявності 50 балонів з киснем, з яких постійно підключеними є 9.
Також генеральний директор розповів про те, що киснева бочка для подачі рідкого кисню встановлена згідно усіх вимог та готова до введення в експлуатацію згідно укладеного договору про постачання медичного кисню з Львівським хімічним заводом.
У лікарні проводиться ремонт приміщення кисневої станції, яка самостійно вироблятиме кисень з допомогою встановленого компресора з концентратором.
Цю станцію встановлять за рахунок благодійного фонду «Сто відсотків життя», вартістю три мільйони гривень.
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