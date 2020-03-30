«Голос країни-11»: стало відомо ім'я переможця.ВІДЕО





На каналі "1+1" пройшов грандіозний фінал головного вокального шоу України "Голос країни-11". За перемогу в суперфіналі боролися Тема Павучок з команди MONATIK, Сергій Лазановський з команди DOROFEEVA, Сергій Нейчев з команди Олега Винника, і зірка Рівного Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль.



Переможцем 11 сезону ""Голосу країни" став учасник крманди DOROFEEVA-Сергій Лазановський.



Варто відзначити, що прямий ефір фіналу пройшов без глядачів і з дотриманням всіх карантинних норм.







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