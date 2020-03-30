«Голос країни-11»: стало відомо ім'я переможця.ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Нарешті ми дізналися ім'я переможця 11 сезону Голосу країни!
На каналі "1+1" пройшов грандіозний фінал головного вокального шоу України "Голос країни-11". За перемогу в суперфіналі боролися Тема Павучок з команди MONATIK, Сергій Лазановський з команди DOROFEEVA, Сергій Нейчев з команди Олега Винника, і зірка Рівного Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль.
Переможцем 11 сезону ""Голосу країни" став учасник крманди DOROFEEVA-Сергій Лазановський.
Варто відзначити, що прямий ефір фіналу пройшов без глядачів і з дотриманням всіх карантинних норм.
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На каналі "1+1" пройшов грандіозний фінал головного вокального шоу України "Голос країни-11". За перемогу в суперфіналі боролися Тема Павучок з команди MONATIK, Сергій Лазановський з команди DOROFEEVA, Сергій Нейчев з команди Олега Винника, і зірка Рівного Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль.
Переможцем 11 сезону ""Голосу країни" став учасник крманди DOROFEEVA-Сергій Лазановський.
Варто відзначити, що прямий ефір фіналу пройшов без глядачів і з дотриманням всіх карантинних норм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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