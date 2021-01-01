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У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців «Оскара»

У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців «Оскара»
Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар».

Про це повідомляє Укрінформ.

Переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» стала стрічка «Земля кочівників». Творчий колектив фільму забрав одразу три «Оскара»: на додачу до найкращого фільму, ще й за «Найкращу режисерську роботу» та «Найкращу жіночу роль».

Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі «Батько».

Водночас, «Оскари» за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за «Юда і Чорний Месія» та Юн Ю Чжун за «Мінарі».

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Душу“, а найкращою короткометражною анімацією - “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”.

Технічні нагороди - “Найкращий звук” та “Найкращий монтаж” - очікувано дісталися “Звуку металу”. Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній “Душі”, а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у “Чорного Месії”.

Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій “Манк”, який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки (“Найкраща робота художника-постановника” та “Найкраща операторська робота”).

Загальний список усіх номінацій та переможців:
Найкращий фільм: “Земля кочівників” (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао).

Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао (“Земля кочівників”)

Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс (“Батько”)

Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя (“Юда і Чорний Месія”)

Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун (“Мінарі”)

Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”)

Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера (“Батько”)

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Душа”

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”

Найкращий міжнародний художній фільм: “Ще по одній”

Найкращий документальний повнометражний фільм: “Мій учитель - восьминіг”

Найкращий документальний короткометражний фільм: “Колетт”

Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Два віддалених незнайомця”

Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст (“Душа”)

Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You

Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед (“Звук металу”)

Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль (“Манк”)

Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт (“Манк”)

Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі (“Ма Рейні: Мати блюзу”)

Дизайн костюмів: Енн Рот (“Ма Рейні: Мати блюзу”)

Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен (“Звук металу”)

Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер (“Тенет”).

Цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.


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Теги: Оскар, переможці
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