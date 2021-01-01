У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців «Оскара»





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Переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» стала стрічка «Земля кочівників». Творчий колектив фільму забрав одразу три «Оскара»: на додачу до найкращого фільму, ще й за «Найкращу режисерську роботу» та «Найкращу жіночу роль».



Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі «Батько».



Водночас, «Оскари» за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за «Юда і Чорний Месія» та Юн Ю Чжун за «Мінарі».



Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Душу“, а найкращою короткометражною анімацією - “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”.



Технічні нагороди - “Найкращий звук” та “Найкращий монтаж” - очікувано дісталися “Звуку металу”. Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній “Душі”, а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у “Чорного Месії”.



Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій “Манк”, який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки (“Найкраща робота художника-постановника” та “Найкраща операторська робота”).



Загальний список усіх номінацій та переможців:

Найкращий фільм: “Земля кочівників” (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао).



Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао (“Земля кочівників”)



Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс (“Батько”)



Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”)



Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя (“Юда і Чорний Месія”)



Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун (“Мінарі”)



Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”)



Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера (“Батько”)



Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Душа”



Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”



Найкращий міжнародний художній фільм: “Ще по одній”



Найкращий документальний повнометражний фільм: “Мій учитель - восьминіг”



Найкращий документальний короткометражний фільм: “Колетт”



Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Два віддалених незнайомця”



Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст (“Душа”)



Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You



Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед (“Звук металу”)



Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль (“Манк”)



Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт (“Манк”)



Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі (“Ма Рейні: Мати блюзу”)



Дизайн костюмів: Енн Рот (“Ма Рейні: Мати блюзу”)



Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен (“Звук металу”)



Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер (“Тенет”).



Цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар».Про це повідомляє Укрінформ Переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» стала стрічка «Земля кочівників». Творчий колектив фільму забрав одразу три «Оскара»: на додачу до найкращого фільму, ще й за «Найкращу режисерську роботу» та «Найкращу жіночу роль».Звання найкращого актора заслужено здобув, який виконав головну роль у фільмі «Батько».Водночас, «Оскари» за ролі другого плану отримализа «Юда і Чорний Месія» таза «Мінарі».Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Душу“, а найкращою короткометражною анімацією - “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”.Технічні нагороди - “Найкращий звук” та “Найкращий монтаж” - очікувано дісталися “Звуку металу”. Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній “Душі”, а найкраща пісня - Fight for You- у “Чорного Месії”.Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій “Манк”, який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки (“Найкраща робота художника-постановника” та “Найкраща операторська робота”).“Земля кочівників” ().(“Земля кочівників”)(“Батько”)(“Земля кочівників”)(“Юда і Чорний Месія”)(“Мінарі”)(“Перспективна дівчина”)за однойменною п’єсою Зеллера (“Батько”): “Душа”“Якщо щось трапиться, я тебе люблю”“Ще по одній”“Мій учитель - восьминіг”“Колетт”“Два віддалених незнайомця”(“Душа”)- Fight for You(“Звук металу”)(“Манк”)(“Манк”)(“Ма Рейні: Мати блюзу”)(“Ма Рейні: Мати блюзу”)(“Звук металу”)(“Тенет”).Цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.

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