У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців «Оскара»

Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар».Про це повідомляє Укрінформ Переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» стала стрічка «Земля кочівників». Творчий колектив фільму забрав одразу три «Оскара»: на додачу до найкращого фільму, ще й за «Найкращу режисерську роботу» та «Найкращу жіночу роль».Звання найкращого актора заслужено здобув, який виконав головну роль у фільмі «Батько».Водночас, «Оскари» за ролі другого плану отримализа «Юда і Чорний Месія» таза «Мінарі».Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Душу“, а найкращою короткометражною анімацією - “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”.Технічні нагороди - “Найкращий звук” та “Найкращий монтаж” - очікувано дісталися “Звуку металу”. Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній “Душі”, а найкраща пісня - Fight for You- у “Чорного Месії”.Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій “Манк”, який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки (“Найкраща робота художника-постановника” та “Найкраща операторська робота”).“Земля кочівників” ().(“Земля кочівників”)(“Батько”)(“Земля кочівників”)(“Юда і Чорний Месія”)(“Мінарі”)(“Перспективна дівчина”)за однойменною п’єсою Зеллера (“Батько”): “Душа”“Якщо щось трапиться, я тебе люблю”“Ще по одній”“Мій учитель - восьминіг”“Колетт”“Два віддалених незнайомця”(“Душа”)- Fight for You(“Звук металу”)(“Манк”)(“Манк”)(“Ма Рейні: Мати блюзу”)(“Ма Рейні: Мати блюзу”)(“Звук металу”)(“Тенет”).Цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.