У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців «Оскара»
Сьогодні, 07:43
Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар».
Про це повідомляє Укрінформ.
Переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» стала стрічка «Земля кочівників». Творчий колектив фільму забрав одразу три «Оскара»: на додачу до найкращого фільму, ще й за «Найкращу режисерську роботу» та «Найкращу жіночу роль».
Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі «Батько».
Водночас, «Оскари» за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за «Юда і Чорний Месія» та Юн Ю Чжун за «Мінарі».
Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Душу“, а найкращою короткометражною анімацією - “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”.
Технічні нагороди - “Найкращий звук” та “Найкращий монтаж” - очікувано дісталися “Звуку металу”. Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній “Душі”, а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у “Чорного Месії”.
Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій “Манк”, який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки (“Найкраща робота художника-постановника” та “Найкраща операторська робота”).
Загальний список усіх номінацій та переможців:
Найкращий фільм: “Земля кочівників” (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао).
Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао (“Земля кочівників”)
Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс (“Батько”)
Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”)
Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя (“Юда і Чорний Месія”)
Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун (“Мінарі”)
Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”)
Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера (“Батько”)
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Душа”
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”
Найкращий міжнародний художній фільм: “Ще по одній”
Найкращий документальний повнометражний фільм: “Мій учитель - восьминіг”
Найкращий документальний короткометражний фільм: “Колетт”
Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Два віддалених незнайомця”
Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст (“Душа”)
Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед (“Звук металу”)
Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль (“Манк”)
Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт (“Манк”)
Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі (“Ма Рейні: Мати блюзу”)
Дизайн костюмів: Енн Рот (“Ма Рейні: Мати блюзу”)
Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен (“Звук металу”)
Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер (“Тенет”).
Цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.
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Про це повідомляє Укрінформ.
Переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» стала стрічка «Земля кочівників». Творчий колектив фільму забрав одразу три «Оскара»: на додачу до найкращого фільму, ще й за «Найкращу режисерську роботу» та «Найкращу жіночу роль».
Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі «Батько».
Водночас, «Оскари» за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за «Юда і Чорний Месія» та Юн Ю Чжун за «Мінарі».
Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Душу“, а найкращою короткометражною анімацією - “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”.
Технічні нагороди - “Найкращий звук” та “Найкращий монтаж” - очікувано дісталися “Звуку металу”. Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній “Душі”, а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у “Чорного Месії”.
Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій “Манк”, який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки (“Найкраща робота художника-постановника” та “Найкраща операторська робота”).
Загальний список усіх номінацій та переможців:
Найкращий фільм: “Земля кочівників” (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао).
Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао (“Земля кочівників”)
Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс (“Батько”)
Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”)
Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя (“Юда і Чорний Месія”)
Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун (“Мінарі”)
Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”)
Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера (“Батько”)
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Душа”
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “Якщо щось трапиться, я тебе люблю”
Найкращий міжнародний художній фільм: “Ще по одній”
Найкращий документальний повнометражний фільм: “Мій учитель - восьминіг”
Найкращий документальний короткометражний фільм: “Колетт”
Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Два віддалених незнайомця”
Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст (“Душа”)
Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед (“Звук металу”)
Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль (“Манк”)
Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт (“Манк”)
Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі (“Ма Рейні: Мати блюзу”)
Дизайн костюмів: Енн Рот (“Ма Рейні: Мати блюзу”)
Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен (“Звук металу”)
Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер (“Тенет”).
Цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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