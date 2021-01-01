Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу

5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 26 квітня.Добовий показник захворюваності традиційно різко знизився на вихідних, він є найнижчим з початку березня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 061 особа;летальних випадків – 195;одужало – 6 910 осіб;здійснили тестувань за добу – 25 248 (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 030 333 особи;одужало – 1 579 438 осіб;летальних випадків – 42 518;провели ПЛР-тестувань – 9 256 290.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.Вакцинація в Україні:1 114 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні.528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.