Одужало більше, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 42,

Луцький район – 28,

Горохівський район – 10,

Ківерцівський район – 4,

Рожищенський район –5,

м. Нововолинськ – 6,

Володимир-Волинський район – 10,

Іваничівський район – 2,

Локачинський район – 3,

Ковельський район – 39,

Любомльський район – 20,

Шацький район – 1,

Старовижівський район – 7,

Турійський район – 5,

Камінь-Каширський район – 9,

Любешівський район – 2,

Маневицький район – 5.



Усього станом на 26 квітня в області зареєстрували 56018 випадків.

Одужало – 46 887 осіб (за останню добу – 252). Летальні випадки – 960 (за останню добу - 2: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 215 440 осіб, за минулу добу обстежили 268 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 198 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 42,Луцький район – 28,Горохівський район – 10,Ківерцівський район – 4,Рожищенський район –5,м. Нововолинськ – 6,Володимир-Волинський район – 10,Іваничівський район – 2,Локачинський район – 3,Ковельський район – 39,Любомльський район – 20,Шацький район – 1,Старовижівський район – 7,Турійський район – 5,Камінь-Каширський район – 9,Любешівський район – 2,Маневицький район – 5.Усього станом на 26 квітня в області зареєстрували 56018 випадків.Одужало – 46 887 осіб (за останню добу – 252). Летальні випадки – 960 (за останню добу - 2: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ - 1).Методом ПЛР всього обстежили 215 440 осіб, за минулу добу обстежили 268 осіб.

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