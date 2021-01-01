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Одужало більше, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Одужало більше, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 198 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 42,
Луцький район – 28,
Горохівський район – 10,
Ківерцівський район – 4,
Рожищенський район –5,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 10,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 3,
Ковельський район – 39,
Любомльський район – 20,
Шацький район – 1,
Старовижівський район – 7,
Турійський район – 5,
Камінь-Каширський район – 9,
Любешівський район – 2,
Маневицький район – 5.

Усього станом на 26 квітня в області зареєстрували 56018 випадків.
Одужало – 46 887 осіб (за останню добу – 252). Летальні випадки – 960 (за останню добу - 2: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 215 440 осіб, за минулу добу обстежили 268 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, статистика
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