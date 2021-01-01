«Усе село завідує!»: як живе подружжя з Волині, де дружина старша за чоловіка на 24 роки

Тетяни та Руслана Марковських гула вся Волинь. Бо молодята стали на рушничок щастя нерівні за віком. Нареченому тільки виповнилося 40, а нареченій повернуло за 60.



Тож чи витримали їхні почуття випробування сім’єю дізнавалися журналісти видання



«Усе село завідує!»



Ту забаву досі згадують у селі Черемошне тоді Ковельського району Волині. Бо музики забавляли гостей мало не до рання. Столи ломилися від наїдків, а в танець йшли і старі, і малі. Гуляли весело!



Наречена була у білій сукні, ідеально припасованій по фігурі, мала стильну зачіску – спеціально їздила до салону краси, акуратний манікюр. І світилася від щастя. Не вірилося, їй-бо, що має стільки літ. Здавалося, хтось просто приписав їй ті роки.



"Не перечили, що Руслан вибрав Таню за дружину?" – відверто запитали журналісти у його мами.



"Що ви! Та Таня з нього ляльочку зробила! Русланчик до цього часу холостякував, з нами, батьками, жив. Був такий скромний, замкнутий. А знайшов Танюшу – як похорошів, повеселів. Усе село завідує! Вони ж одне одного цьом-цьом, «зайчик»-«котик». А хіба матері не цього треба – щоб її дитя щасливе було?" – усміхаючись, говорила Валентина Марковська.



Про невістку з її вуст – лише найкраще: гарна, хазяйновита, турботлива.



"Вона на мене каже "мама", я на неї "доця". Якось саме собою так вийшло, що стали так називатися. Мені приємно!, – зізнавалася Валентина Костянтинівна.



Разом чкурнули на заробітки за кордон



Аби справити гучне весілля, Тетяна з Русланом довго трудилися у Польщі. І ні дня не шкодують, що зробили свято саме таким. Вони обмінялися не лише обручками, а й обітницями у храмі, аби підкреслити, що їхні почуття справжні.



"Як він гарно за Таньою ухажував, ви би бачили. Як лежала в лікарні, від ліжка не відходив, дуже переживав. Давно мені казав: "Буду вашим зятем, я її люблю". Ми усі благословили!" – розповідала сестра нареченої.



Минуло три роки. Як далі склалася доля Марковських? У багатьох же ще на весіллі чесалися язики передбачити її. Журналісти зателефонували до мами Валі перепитати, чи не розчарувалися у невістці.



"Та в них усе супер! З Божою поміччю. Живуть і радіють життю! Хатинку свою купили, ремонт роблять. Он, зараз у Польщу знову поїхали", – відповіла вона.



Додзвонилися кореспонденти і до молодих. Відірвавшись на хвильку від роботи, Тетяна розповіла:



"Усе в нас, як і в любій звичайній сім’ї: працюємо, плани разом будуємо. Зараз хочемо заробити на ремонт, бо ж хатинка не нова, треба багато вкласти, щоб усе до ладу довести. Життя чудове! Треба вміти його цінувати".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про весіллятагула вся Волинь. Бо молодята стали на рушничок щастя нерівні за віком. Нареченому тільки виповнилося 40, а нареченій повернуло за 60.Тож чи витримали їхні почуття випробування сім’єю дізнавалися журналісти видання Вісник. Ту забаву досі згадують у селі Черемошне тоді Ковельського району Волині. Бо музики забавляли гостей мало не до рання. Столи ломилися від наїдків, а в танець йшли і старі, і малі. Гуляли весело!Наречена була у білій сукні, ідеально припасованій по фігурі, мала стильну зачіску – спеціально їздила до салону краси, акуратний манікюр. І світилася від щастя. Не вірилося, їй-бо, що має стільки літ. Здавалося, хтось просто приписав їй ті роки."Не перечили, що Руслан вибрав Таню за дружину?" – відверто запитали журналісти у його мами."Що ви! Та Таня з нього ляльочку зробила! Русланчик до цього часу холостякував, з нами, батьками, жив. Був такий скромний, замкнутий. А знайшов Танюшу – як похорошів, повеселів. Усе село завідує! Вони ж одне одного цьом-цьом, «зайчик»-«котик». А хіба матері не цього треба – щоб її дитя щасливе було?" – усміхаючись, говорилаПро невістку з її вуст – лише найкраще: гарна, хазяйновита, турботлива."Вона на мене каже "мама", я на неї "доця". Якось саме собою так вийшло, що стали так називатися. Мені приємно!, – зізнавалася Валентина Костянтинівна.Аби справити гучне весілля, Тетяна з Русланом довго трудилися у Польщі. І ні дня не шкодують, що зробили свято саме таким. Вони обмінялися не лише обручками, а й обітницями у храмі, аби підкреслити, що їхні почуття справжні."Як він гарно за Таньою ухажував, ви би бачили. Як лежала в лікарні, від ліжка не відходив, дуже переживав. Давно мені казав: "Буду вашим зятем, я її люблю". Ми усі благословили!" – розповідала сестра нареченої.Минуло три роки. Як далі склалася доля Марковських? У багатьох же ще на весіллі чесалися язики передбачити її. Журналісти зателефонували до мами Валі перепитати, чи не розчарувалися у невістці."Та в них усе супер! З Божою поміччю. Живуть і радіють життю! Хатинку свою купили, ремонт роблять. Он, зараз у Польщу знову поїхали", – відповіла вона.Додзвонилися кореспонденти і до молодих. Відірвавшись на хвильку від роботи, Тетяна розповіла:"Усе в нас, як і в любій звичайній сім’ї: працюємо, плани разом будуємо. Зараз хочемо заробити на ремонт, бо ж хатинка не нова, треба багато вкласти, щоб усе до ладу довести. Життя чудове! Треба вміти його цінувати".

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