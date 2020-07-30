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У пожежі на Волині загинув пенсіонер

У пожежі на Волині загинув пенсіонер
У селі Завидів Володимир-Волинського району горів дерев’яний житловий будинок. У вогні загинув чоловік.

Пожежа трапилась 25 квітн, - пише ГУ ДСНС у Волинській області.

Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, на місці пожежі виявили тіло пенсіонера 1953 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні загиблого.



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Теги: пожежа, Волинь, тіло, чоловік
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