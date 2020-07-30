У пожежі на Волині загинув пенсіонер
Сьогодні, 09:51
У селі Завидів Володимир-Волинського району горів дерев’яний житловий будинок. У вогні загинув чоловік.
Пожежа трапилась 25 квітн, - пише ГУ ДСНС у Волинській області.
Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, на місці пожежі виявили тіло пенсіонера 1953 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні загиблого.
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Пожежа трапилась 25 квітн, - пише ГУ ДСНС у Волинській області.
Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, на місці пожежі виявили тіло пенсіонера 1953 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні загиблого.
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