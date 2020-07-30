У пожежі на Волині загинув пенсіонер





Пожежа трапилась 25 квітн, - пише ГУ ДСНС у Волинській області.



Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, на місці пожежі виявили тіло пенсіонера 1953 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні загиблого.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Завидів Володимир-Волинського району горів дерев’яний житловий будинок. У вогні загинув чоловік.Пожежа трапилась 25 квітн, - пише ГУ ДСНС у Волинській області.Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, на місці пожежі виявили тіло пенсіонера 1953 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію