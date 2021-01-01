Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
На новому ринку в Княгининку уже змуровані три капітальні будівлі та підготовлене місце під спорудження торгових павільйонів. На територію проведена каналізація і водопостачання.
Про це повідомляють на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Нагадаємо, що новий ринок буде розташований на території Луцької громади, у селі Княгининок, на центральній вулиці Соборній поруч із школою та сільрадою (4 км від в’їзду до Луцька).
Детальніше про те, як будується ринок - у фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”.
Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 35 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.
Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.
Приміщення на новому ринку можна придбати або взяти в оренду. При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Нагадаємо, що новий ринок буде розташований на території Луцької громади, у селі Княгининок, на центральній вулиці Соборній поруч із школою та сільрадою (4 км від в’їзду до Луцька).
Детальніше про те, як будується ринок - у фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”.
Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 35 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.
Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.
Приміщення на новому ринку можна придбати або взяти в оренду. При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку просять облаштувати новий сквер
Сьогодні, 10:10
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
У пожежі на Волині загинув пенсіонер
Сьогодні, 09:51
«Усе село завідує!»: як живе подружжя з Волині, де дружина старша за чоловіка на 24 роки
Сьогодні, 09:46