Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*





Про це



Нагадаємо, що новий ринок буде розташований на території Луцької громади, у селі Княгининок, на центральній вулиці Соборній поруч із школою та сільрадою (4 км від в’їзду до Луцька).



Детальніше про те, як будується ринок - у фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”.



Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 35 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.







Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.



Приміщення на новому ринку можна придбати або взяти в оренду. При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.







Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новому ринку в Княгининку уже змуровані три капітальні будівлі та підготовлене місце під спорудження торгових павільйонів. На територію проведена каналізація і водопостачання.Про це повідомляють на сайті Будівельної компанії "Інвестор".Нагадаємо, що новий ринок буде розташований на території Луцької громади, у селі Княгининок, на центральній вулиці Соборній поруч із школою та сільрадою (4 км від в’їзду до Луцька).Детальніше про те, як будується ринок - у фотозвіті відЗагальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 35 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - віддоПриміщення на новому ринку можна придбати або взяти в оренду. При покупці ціна становить -. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:096 030 20 10м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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