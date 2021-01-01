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Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*

Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
На новому ринку в Княгининку уже змуровані три капітальні будівлі та підготовлене місце під спорудження торгових павільйонів. На територію проведена каналізація і водопостачання.

Про це повідомляють на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Нагадаємо, що новий ринок буде розташований на території Луцької громади, у селі Княгининок, на центральній вулиці Соборній поруч із школою та сільрадою (4 км від в’їзду до Луцька).

Детальніше про те, як будується ринок - у фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”.

Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 35 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.



Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.

Приміщення на новому ринку можна придбати або взяти в оренду. При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.

Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*


Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: ринок, Княгининок, Інвестор
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