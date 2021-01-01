У Луцьку просять облаштувати новий сквер
Сьогодні, 10:10
У Луцьку просять про створення скверу з алеєю між будинками на вулиці Кравчука, 11г і вулиці Зацепи, 1, 3-3в.
Про це йдеться у петиції до місцевої влади Валентини Вербової.
Жінка пропонує створити новий сквер з алеєю на земельній ділянці, що знаходиться між будинками на вул. Кравчука, 11г і вул. Зацепи, 1 та вул. Зацепи, 3-3в. За її словами, сквер Героїв Майдану, що став місцем постійного відпочинку для лучан переважно молодшого віку, зазнає все більшого навантаження. Зокрема, за останній час в сквері з’явились: мотузкова дорога, дитячий майданчик з гойдалками, пересувне кафе та прокат велосипедів. Поруч з цим сквером здають в експлуатацію новий житловий будинок, що також збільшить кількість постійних відвідувачів скверу, каже авторка петиції.
"Дворові ж майданчики за своїм призначенням використовуються для малолітніх дітей та їх доглядальників. Люди старшого віку, в певній мірі, обділені можливістю посидіти на лавочках та поспілкуватися", - вважає Валентина Вербова. Тому жінка просить облаштувати ще один сквер в місті.
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Про це йдеться у петиції до місцевої влади Валентини Вербової.
Жінка пропонує створити новий сквер з алеєю на земельній ділянці, що знаходиться між будинками на вул. Кравчука, 11г і вул. Зацепи, 1 та вул. Зацепи, 3-3в. За її словами, сквер Героїв Майдану, що став місцем постійного відпочинку для лучан переважно молодшого віку, зазнає все більшого навантаження. Зокрема, за останній час в сквері з’явились: мотузкова дорога, дитячий майданчик з гойдалками, пересувне кафе та прокат велосипедів. Поруч з цим сквером здають в експлуатацію новий житловий будинок, що також збільшить кількість постійних відвідувачів скверу, каже авторка петиції.
"Дворові ж майданчики за своїм призначенням використовуються для малолітніх дітей та їх доглядальників. Люди старшого віку, в певній мірі, обділені можливістю посидіти на лавочках та поспілкуватися", - вважає Валентина Вербова. Тому жінка просить облаштувати ще один сквер в місті.
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