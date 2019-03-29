Перед Великоднем і поминальними днями просять пустити тролейбус до Гаразджі





Про це йдеться у Валерія Романюка.



Нагадаємо, ще одна схожа петиція з'явилася раніше. Так, через недостатню кількість "рогатих", що курсують до Гаразджі, просять



За словами автора петиції, відсутність нормального транспортного сполучення ускладнює доїзд до міського цвинтаря та дачних масивів.



"Особливо це питання набуває актуальності напередодні Великодня та Проводів, адже наявний транспорт, особливо в час пандемії та карантинних обмежень, неспроможний забезпечити перевезення лучан до міського цвинтаря", - зазначає Валерій Романюк.



Тому у місті пропонують відновити курсування тролейбуса № 7 хоча б на час Великодніх свят.

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