Перед Великоднем і поминальними днями просять пустити тролейбус до Гаразджі
Сьогодні, 14:20
У Луцьку просять відновити тролейбус № 7, що курсував із залізничного вокзалу до Гаразджі.
Про це йдеться у петиції до місцевої влади Валерія Романюка.
Нагадаємо, ще одна схожа петиція з'явилася раніше. Так, через недостатню кількість "рогатих", що курсують до Гаразджі, просять відновити тролейбусний маршрут № 10 "Вулиця Гордіюк - с. Гаразджа".
За словами автора петиції, відсутність нормального транспортного сполучення ускладнює доїзд до міського цвинтаря та дачних масивів.
"Особливо це питання набуває актуальності напередодні Великодня та Проводів, адже наявний транспорт, особливо в час пандемії та карантинних обмежень, неспроможний забезпечити перевезення лучан до міського цвинтаря", - зазначає Валерій Романюк.
Тому у місті пропонують відновити курсування тролейбуса № 7 хоча б на час Великодніх свят.
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Про це йдеться у петиції до місцевої влади Валерія Романюка.
Нагадаємо, ще одна схожа петиція з'явилася раніше. Так, через недостатню кількість "рогатих", що курсують до Гаразджі, просять відновити тролейбусний маршрут № 10 "Вулиця Гордіюк - с. Гаразджа".
За словами автора петиції, відсутність нормального транспортного сполучення ускладнює доїзд до міського цвинтаря та дачних масивів.
"Особливо це питання набуває актуальності напередодні Великодня та Проводів, адже наявний транспорт, особливо в час пандемії та карантинних обмежень, неспроможний забезпечити перевезення лучан до міського цвинтаря", - зазначає Валерій Романюк.
Тому у місті пропонують відновити курсування тролейбуса № 7 хоча б на час Великодніх свят.
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