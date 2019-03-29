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Перед Великоднем і поминальними днями просять пустити тролейбус до Гаразджі

Перед Великоднем і поминальними днями просять пустити тролейбус до Гаразджі
У Луцьку просять відновити тролейбус № 7, що курсував із залізничного вокзалу до Гаразджі.

Про це йдеться у петиції до місцевої влади Валерія Романюка.

Нагадаємо, ще одна схожа петиція з'явилася раніше. Так, через недостатню кількість "рогатих", що курсують до Гаразджі, просять відновити тролейбусний маршрут № 10 "Вулиця Гордіюк - с. Гаразджа".

За словами автора петиції, відсутність нормального транспортного сполучення ускладнює доїзд до міського цвинтаря та дачних масивів.

"Особливо це питання набуває актуальності напередодні Великодня та Проводів, адже наявний транспорт, особливо в час пандемії та карантинних обмежень, неспроможний забезпечити перевезення лучан до міського цвинтаря", - зазначає Валерій Романюк.

Тому у місті пропонують відновити курсування тролейбуса № 7 хоча б на час Великодніх свят.

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Теги: транспорт, тролейбус, Гаразджа, петиція
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