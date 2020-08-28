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На Волині п'яний чоловік ножем поранив поліцейського

На Волині п'яний чоловік ножем поранив поліцейського
Волинянин поранив поліцейського.

Інцидент трапився у суботу, 24 квітня, у Володимир-Волинському районі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомляють, що наряд групи реагування патрульної поліції отримав повідомлення про вчинення домашнього насильства у селі Кречів.

Під час складання на правопорушника адмінпротоколу за ст. 173-2 КУпАП, нетверезий чоловік раптово вдарив співробітника поліції ножем. Правоохоронець отримав поранення руки, не госпіталізовувався. Зловмисника затримали.

За вчинення кримінального правопорушення волинянину загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.




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Теги: поліцейський, поранення, Волинь, виклик
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