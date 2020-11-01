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«Нафтогаз» та ще низка постачальників озвучили річні тарифи на газ

«Нафтогаз» та ще низка постачальників озвучили річні тарифи на газ
"Нафтогаз" і більшість постачальників встановили річний тариф на рівні близько 8 грн за кубометр, що вище, ніж було в цьому опалювальному сезоні.

Нафтогаз встановив річний тариф на газ для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки), про це з посиланням на сайт компанії пише Кореспондент.

Також почали оголошувати ціни на рік інші постачальники газу. Так, компанія YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф у розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС).

"Закарпаттяенергозбут" і "Волиньелектрозбут" - 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки), "ЕРУ Трейдинг" - 10,5 грн/куб. м, "ЕРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, "Галнафтогаз" - 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).

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Торгова електрична компанія (ПЕК, Київ) - 10,8 грн/куб.м з ПДВ, але без врахування транспортування.

При цьому Чернівецька обласна енергопостачальна компанія встановила тариф у 13,5 грн/куб.м з ПДВ та з транспортуванням.

Разом з тим, найбільший постачальник газу - компанія "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення в розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).

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Теги: газ, тарифи
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Коментарі 1
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Жиди починають по повній затягувати зашморг на шиї українців.Доколє се будемо терпіти?????????
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