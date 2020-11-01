«Нафтогаз» та ще низка постачальників озвучили річні тарифи на газ





Нафтогаз встановив річний тариф на газ для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки), про це з посиланням на сайт компанії пише



Також почали оголошувати ціни на рік інші постачальники газу. Так, компанія YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф у розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС).



"Закарпаттяенергозбут" і "Волиньелектрозбут" - 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки), "ЕРУ Трейдинг" - 10,5 грн/куб. м, "ЕРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, "Галнафтогаз" - 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).



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Торгова електрична компанія (ПЕК, Київ) - 10,8 грн/куб.м з ПДВ, але без врахування транспортування.



При цьому Чернівецька обласна енергопостачальна компанія встановила тариф у 13,5 грн/куб.м з ПДВ та з транспортуванням.



Разом з тим, найбільший постачальник газу - компанія "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення в розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Нафтогаз" і більшість постачальників встановили річний тариф на рівні близько 8 грн за кубометр, що вище, ніж було в цьому опалювальному сезоні.Нафтогаз встановив річний тариф на газ для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки), про це з посиланням на сайт компанії пише Кореспондент Також почали оголошувати ціни на рік інші постачальники газу. Так, компанія YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф у розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС)."Закарпаттяенергозбут" і "Волиньелектрозбут" - 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки), "ЕРУ Трейдинг" - 10,5 грн/куб. м, "ЕРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, "Галнафтогаз" - 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).ЧИТАТИ ТАКОЖ:Торгова електрична компанія (ПЕК, Київ) - 10,8 грн/куб.м з ПДВ, але без врахування транспортування.При цьому Чернівецька обласна енергопостачальна компанія встановила тариф у 13,5 грн/куб.м з ПДВ та з транспортуванням.Разом з тим, найбільший постачальник газу - компанія "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення в розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).

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