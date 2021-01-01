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У Луцьку агресивний пасажир побив 4 вікна у тролейбусі. ФОТО

У Луцьку агресивний пасажир побив 4 вікна у тролейбусі. ФОТО
На вулиці Дубнівській у Луцьку чоловік побив вікна у тролейбусі.

Інцидент трапився 23 квітня близько 17 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

41-річний лучанин, рухаючись у тролейбусі, порушував громадський порядок та вживав ненормативну лексику. Після зауважень з боку пасажирів він розпочав поводитись агресивно та нищити комунальне майно. Зокрема, чоловік побив 4 вікна у тролейбусі. Пасажири повідомили про це до поліції.

Правопорушення припинили співробітники роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь», які перебували неподалік вказаного місця. Також на виклик одразу зреагували патрульні поліцейські та слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості належним чином задокументували.

ВстановИЛИ також, що чоловік перебував у громадському транспорті з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проте проходити освідування на стан сп'яніння у медичному закладі він відмовився.

У його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

У Луцьку агресивний пасажир побив 4 вікна у тролейбусі. ФОТО
У Луцьку агресивний пасажир побив 4 вікна у тролейбусі. ФОТО
У Луцьку агресивний пасажир побив 4 вікна у тролейбусі. ФОТО



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Теги: вікна, тролейбуси, агресивний чоловік, Луцьк
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