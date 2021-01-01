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На Волині подружжя з інвалідністю виготовляє кошики та заробляє собі на життя. ВІДЕО

На Волині подружжя з інвалідністю виготовляє кошики та заробляє собі на життя. ВІДЕО
У Нововолинську сім'я людей з інвалідністю майструє вироби з дерева та будматеріалів, аби заробляти на проживання. Валентина та Іван Міньковські вважають, що робота – це найкращий спосіб не занепадати духом.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного Волині".

Валентина Міньковська за день мотає 5-7 кошиків. А Іван займається оздобленням та лакує вироби. Чоловік каже, що це - найважча справа у виробництві, бо лаком можна надихатися.

Спочатку, розповідає подружжя, вироби купували знайомі. Згодом ними почали цікавитись на фестивалях, виставках. Перед Великоднем Міньковські їздять зі своєю продукцією на ринок у Луцьк.
На Волині подружжя з інвалідністю виготовляє кошики та заробляє собі на життя. ВІДЕО

Розпочинали своє виробництво Валентина та Іван Міньковські у двокімнатній квартирі, почали робити шпон, лакували, сушили. Син подружжя Василь пригадує: "Було неприємно той запах відчувати, але я розумів, ріс, що вони трудяться, заробляють, за ці кошти і я живу". Нині подружжя облаштувало майстерню на власному подвір'ї у Нововолинську.

Своїм вмінням виготовляти вироби власноруч подружжя охоче ділиться з іншими. З 2004 року Валентина очолює громадську організацію людей з інвалідністю "Довіра". Тут допомагає іншим людям з інвалідністю соціалізуватися та реабілітуватися.

Зараз в організації 50 учасників. Тетяна Ломко одна із членкинь громадської організації. Вона - людина з інвалідністю з дитинства, але жінка дає собі раду, має двоє дітей та активно долучається до волонтерської діяльності в організації.

Каже: "Є люди лежачі, яких ми привозимо, яким важливо спілкуватися, бо замикається в собі та світу не бачить. Таким людям важко жити".

Подружжя Міньковських облаштували свій побут, організували власну справу, згуртували навколо себе людей з інвалідністю, яким допомагають соціалізуватися та найбільшим своїм здобутком вони вважають своїх двох дітей та чотирьох онуків.


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Теги: Нововолинськ, кошики, подружжя з інвалідністю
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