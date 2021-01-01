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Троє заробітчан з України врятували від смерті 25-річного поляка

Троє заробітчан з України врятували від смерті 25-річного поляка
Троє працівників з України в Польщі йшли через ліс від села Сомоніно до села Келпіно (Поморське воєводство) і врятували від смерті чоловіка.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на dziennikbaltycki.pl, драматична ситуація розігралася, коли троє українців, які приїхали на роботу на будівництво, після відбуття карантину вибралися разом з колегою-поляком на прогулянку.

Чоловіки пішли лісом, аби скоротити дорогу. Там один з українців побачив чоловіка, який висів у петлі на дереві. Всі разом кинулися до нього, щоб спробувати врятувати. Чоловіка витягли з петлі, але той подавав слабкі ознаки життя. До нього одразу викликали “швидку”.

Щоб медики змогли відшукати місце інциденту в лісі, одному з хлопців довелося вийти на головну вулицю в селі Келпіно й там зустріти їх. Пройшов ще деякий час, аж поки “швидка” нарешті прибула на місце. Чоловіка, який пробував повіситися, забрали до лікарні. Його життя вдалося врятувати.

Пізніше стало відомо, що самогубство в лісі намагався скоїти 25-річний житель Картузького повіту.

Роботодавець українців, дізнавшись про їхній вчинок, пообіцяв “віддячити їм належним чином”.

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Теги: українці, заробітчани, порятунок, самогубець
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