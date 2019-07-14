У Луцьку зловили водіїв, які були «під кайфом» та «під мухою»

У нічні зміни 23 та 24 квітня луцькі патрульні виявили дев’ять водіїв, які керували автівками у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Патрулюючи на вулиці Винниченка, інспектори зупинили автомобіль Audi A6, водій якого здійснив рух смугою для маршрутних транспортних засобів, чим порушив ПДР. Під час спілкування із 25-річним керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки у присутності двох свідків показав результат – 1,58 проміле (що майже у 8 разів перевищує допустиму норму).Згодом, патрулюючи на вулиці Домни Гордіюк, інспектори помітили автомобіль Volkswagen Polo, водій якого також порушив ПДР. Під час спілкування із керманичем, патрульні виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Висновок огляду у медичній установі показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані наркотичного сп’яніння.Пізніше інспектори отримали орієнтування, що водій авто Renault Trafic перебуває в стані алкогольного сп’яніння і нині направився із мийки до АЗС.Патрульні виявили вказаний автомобіль на вулиці Станіславського. Під час спілкування з водієм, останній поводився агресивно, на законну вимогу поліцейських пред’явити документи, не реагував.Патрульні встановили особу за допомогою інформаційної бази Національної поліції і під час перевірки виявили, що 32-річний водій позбавлений права керування транспортним засобом.До того ж у керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак у присутності двох свідків він відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. Окрім того, інспектори встановили, що чоловік протягом року вже притягувався до відповідальності за це ж правопорушення.У результаті на усіх водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.