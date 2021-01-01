«Заробив» на вуличному освітленні: директор волинського підприємства привласнив майже 900 тисяч бюджетних коштів
Сьогодні, 12:16
Директора підприємства на Волині підозрюють у заволодінні майже 900 тисяч гривень бюджетних коштів.
Слідство вважає, що у 2018-2019 роках, виконуючи роботи з ремонту вуличного освітлення у чотирьох сільських радах Волинської області, посадовець підробив акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість та витрати, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
У результаті цих дій він заволодів бюджетними коштами в сумі
876 тисяч гривень. Понад 400 тисяч гривень директор підприємства легалізував, оплативши внесок за житло.
Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Головне фото – ілюстративне.
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Слідство вважає, що у 2018-2019 роках, виконуючи роботи з ремонту вуличного освітлення у чотирьох сільських радах Волинської області, посадовець підробив акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість та витрати, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
У результаті цих дій він заволодів бюджетними коштами в сумі
876 тисяч гривень. Понад 400 тисяч гривень директор підприємства легалізував, оплативши внесок за житло.
Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Головне фото – ілюстративне.
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