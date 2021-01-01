«Заробив» на вуличному освітленні: директор волинського підприємства привласнив майже 900 тисяч бюджетних коштів

Директора підприємства на Волині підозрюють у заволодінні майже 900 тисяч гривень бюджетних коштів.Слідство вважає, що у 2018-2019 роках, виконуючи роботи з ремонту вуличного освітлення у чотирьох сільських радах Волинської області, посадовець підробив акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість та витрати, - інформує пресслужба прокуратури Волині.У результаті цих дій він заволодів бюджетними коштами в сумі876 тисяч гривень. Понад 400 тисяч гривень директор підприємства легалізував, оплативши внесок за житло.Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Головне фото – ілюстративне.