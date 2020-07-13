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У спричиненні аварії, в якій загинув чоловік з двома дітьми, підозрюють водія вантажівки: його затримали

У спричиненні аварії, в якій загинув чоловік з двома дітьми, підозрюють водія вантажівки: його затримали
У поліції повідомили нові деталі дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули троє людей.

Нагадаємо, автопригода трапилась у суботу 24 квітня, близько 19 години, неподалік селища Луків Ковельського району, - сектор комунікації поліції Волинської області.

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Попередньо встановлено, що 58-річний мешканець Київської області, водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz Actros, ймовірно, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Citroen С5.

Внаслідок зіткнення 43-річний водій легковика та двоє його неповнолітніх дітей, 4-річний та 12-річна пасажири, загинули на місці аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.

Водія вантажівки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру. Досудове слідство триває.

У спричиненні аварії, в якій загинув чоловік з двома дітьми, підозрюють водія вантажівки: його затримали
У спричиненні аварії, в якій загинув чоловік з двома дітьми, підозрюють водія вантажівки: його затримали
У спричиненні аварії, в якій загинув чоловік з двома дітьми, підозрюють водія вантажівки: його затримали


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Теги: аварія, Луків, смерть, водій вантажівки, розслідування, автотроща
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