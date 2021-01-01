Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Руснів: вул.Набережна 22-54
2. КТП-105 09:00-17:00 с.Фалемичі: ФАП, Церква, Магазин с.Фалемичі: вул.Залізнична
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-414 09:00-17:00 с.Суходоли:
ФАП, Клуб с.Суходоли: вул.Шкільна, Молодіжна, Жовтнева
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
кава "Авеню", аптека № 29 Провізор" Магазин"
Арго" Миколаївська церква кіоск №14 в.
Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд",
Магазин "Карат", Аптека м.Вол.-Волинський: вул.Ковельська, Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Горохівське МСТ Магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с.Марковичі:
вул.Луцька,
вул.Молодіжна,
вул.За могилою"
2. КТП-81 Л-1.2 9:00 – 17:00 ПрАТ "Київстар" Станція с. Брани
ПОСП "Мрія" зерносклад с. Брани
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд с. Брани
Бранівська сільська рада Башня с. Брани
Бранівська сільська рада Адмінприміщення
с. Брани
ФОП Савченко Л.П. Магазин с. Брани
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с.Брани с.Брани:
вул.Задворська,
вул.Павлики"
Іваничівський район
1. частково ПЛ-10кВ 46-02 від ЗТП-102 до КТПП-230 10:00-17:00 с.Ст.Порицьк, с.Риковичі частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-109 10:00-14:00 с.Орищі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-111 12:00-17:00 с.Луковичі
4 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-159 9:30-17:00 с.Янів
Камінь-Каширський район
1. КТП-103 09:00 - 17:00 АТС.церква, бібліотека, медпункт, БК, пошта, сільська рада, скважина, пилорама і млин ФОП Самсонюк В., пилорама Павліч Б.М., магазини ФОП Рудчик М., Трушик Л. с.Залісся вул.Радянська,Піщана
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6
КТП-186 09:00 - 17:00 м.К-Каширський вул Нова .Воля, Східна
3. ПЛ-0.4 кВ Л-1
ЩТП-206 09:00 - 17:00 м.К-Каширський вул.Чорновола, Олімпійська, Межова
с.Раків-Ліс вул.Тиха
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 10:00 - 15:00 с.Кримне вул.Діброва
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул.Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3. ПЛ0,4 кВ від КТП- 219 8:30-17:00 с.Рудочка – медпункт, клуб с.Рудочка
вул. Молодіжна
4. КТП- 334 9:00-11:00 Едем - виробництво
смт.Олика
вул. Грушевського, - частково
вул. Руденка,
вул. Полуботка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. ПЛ-0,4кВ ТП-252 9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО
с.Черкаси, вул.40р.Перемоги,5
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Озютичі: ст.моб.звязку «Водафон», ФОП Голюк Р.М., ФОП Бірюк І.О.(магазин), ПСГП «Фенікс» с.Озютичі вул.Кутузова, Першотравнева
2. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-132 9:00 – 17:00 с.Зубильне: Церква с.Зубильне вул.Ветеранів
3. ПЛ-10 кВ
Л-23-01 від ЛР-26 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.
с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.
с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Войнин (частково), с.Линів
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Насосна станція (ж/б Клима Савури 26)
вул. Огієнка 20 ввід №2
вул. Клима Савури 28 ввід №2
вул. Саперів 15а ввід №2
вул. 8-го Березня 35 ввід №2
2. 9:00-17:00
ТзОВ «Лисогор» вул. Мамсурова 11 (КТП-481)
П-ць Войнеровський (КТП-485)
П-ць Гупало (КТП-485)
ДЄУ-868 (КТП-247)
База СХТ «Волиньглавпостач»
ВАТ «Агропоставка»
Луцький район
1. 10:00-17:00
ОК «Криниця» - артсвердловина с. Боголюби, вул. 40 р Перемоги, Тиха
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Магазин. Будинок школяра. РВНО, Стоматполіклініка, Перукарня, Міська Рада, СБУ, Бібліотека, Краєзнавчий музей, Прокуратура, Головне управління статистики, Церква, Аптеки, Магазин "Наш край", "Канцтовари", Піцерія, Копійочка, АТБ, (магазини в центрі міста) м.Любомль вул.: Незалежності, Н.Ужвій, Укр. Армії
2. КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя
3. ПЛ-10 58-03 від ВН-270 до ЛР-170 9:00-17:00 м.Любомль вул.Завальська, Дружби,
І. Котляревського
4. ЗТП-379 9:00-17:00 Магазини, смт.Шацьк вул.: Шковороди, Садова.
5. ЗТП-345 9:00-17:00 Магазини, с.Світязь вул: Кольорова, Жовтнева, Лісивників.
Любешівський район
1. 11:00-17:00
ФОП Маньчик С.В. пилорама;
Церква Угриничі;
Школа Угриничі, ФОП Пилипчук Н магазин 1,2;ФОП Березюк Т.В. Клуб Угриничі;
Школа Седлище ФАП Седлище; Дитячий садок Седлище; ФОП Трушик В.В. Контора; АТС; Поштове відділення; ФОП Сергуц М.І. магазин; Молитовний будинок с. Седлище; ПрАТ «Київстар»; МТС «Україна»; ФОП Петрук А.М. стоматологія; ФОП Яцук О.Й.магазин с.Угриничі
с.Седлище
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (частково)
3. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-6 до ЛР-86 і ЗТП-229 10:00-17:00 ФОП Пушко Пилорама; Насосна станція; НПП Будинок для відпочинку. с.Підкормілля (частково)
с.Любязь (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. кафе «Криничка»
с.Оконськ
2. 10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. магазин, ФОП Конотопчик В.І. магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Новочарторийське споживче товариство кафе, школа, церква, ФАП с.Костюхнівка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Світла 37-53, 34-52
вул.Зелена 37-51, 34-50
вул.Заводська
Ратнівський район
1. ПЛ-10кв Л-19-01 від ЛР-247 9.00-17.00 Школа, дит.садок, магазин, вишка Київстар, насосна.с.р. с.Щедрогір
2. КТП-64 10:00-16:00 с.Гірники.
3. ПЛ-04кв Л-1.2.3. КТП-13 9:30-16:30 с.Замшани.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул. Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул. Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02
9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
15. ПЛ-10кВ Л43-03
9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. КТП-104 10:00-17:00 с Грабово вул: Жовтнева, Шкільна, Червоноармійська, Набережна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-229 Л-1 13:00-16:30 с.Купичів вул.Молодіжна
2. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-183 Л-1 10:00-13:00 с.Олександрівка
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока, ФАП, церква с.Відють
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-1 Л-1 10:00-13:30 Кульчинська с/р- клуб, котельня, ТРСТ- магазин, пошта, АТС, ГРП с.Кульчин
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Руснів: вул.Набережна 22-54
2. КТП-105 09:00-17:00 с.Фалемичі: ФАП, Церква, Магазин с.Фалемичі: вул.Залізнична
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-414 09:00-17:00 с.Суходоли:
ФАП, Клуб с.Суходоли: вул.Шкільна, Молодіжна, Жовтнева
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
кава "Авеню", аптека № 29 Провізор" Магазин"
Арго" Миколаївська церква кіоск №14 в.
Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд",
Магазин "Карат", Аптека м.Вол.-Волинський: вул.Ковельська, Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Горохівське МСТ Магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с.Марковичі:
вул.Луцька,
вул.Молодіжна,
вул.За могилою"
2. КТП-81 Л-1.2 9:00 – 17:00 ПрАТ "Київстар" Станція с. Брани
ПОСП "Мрія" зерносклад с. Брани
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд с. Брани
Бранівська сільська рада Башня с. Брани
Бранівська сільська рада Адмінприміщення
с. Брани
ФОП Савченко Л.П. Магазин с. Брани
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с.Брани с.Брани:
вул.Задворська,
вул.Павлики"
Іваничівський район
1. частково ПЛ-10кВ 46-02 від ЗТП-102 до КТПП-230 10:00-17:00 с.Ст.Порицьк, с.Риковичі частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-109 10:00-14:00 с.Орищі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-111 12:00-17:00 с.Луковичі
4 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-159 9:30-17:00 с.Янів
Камінь-Каширський район
1. КТП-103 09:00 - 17:00 АТС.церква, бібліотека, медпункт, БК, пошта, сільська рада, скважина, пилорама і млин ФОП Самсонюк В., пилорама Павліч Б.М., магазини ФОП Рудчик М., Трушик Л. с.Залісся вул.Радянська,Піщана
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6
КТП-186 09:00 - 17:00 м.К-Каширський вул Нова .Воля, Східна
3. ПЛ-0.4 кВ Л-1
ЩТП-206 09:00 - 17:00 м.К-Каширський вул.Чорновола, Олімпійська, Межова
с.Раків-Ліс вул.Тиха
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 10:00 - 15:00 с.Кримне вул.Діброва
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул.Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3. ПЛ0,4 кВ від КТП- 219 8:30-17:00 с.Рудочка – медпункт, клуб с.Рудочка
вул. Молодіжна
4. КТП- 334 9:00-11:00 Едем - виробництво
смт.Олика
вул. Грушевського, - частково
вул. Руденка,
вул. Полуботка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. ПЛ-0,4кВ ТП-252 9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО
с.Черкаси, вул.40р.Перемоги,5
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Озютичі: ст.моб.звязку «Водафон», ФОП Голюк Р.М., ФОП Бірюк І.О.(магазин), ПСГП «Фенікс» с.Озютичі вул.Кутузова, Першотравнева
2. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-132 9:00 – 17:00 с.Зубильне: Церква с.Зубильне вул.Ветеранів
3. ПЛ-10 кВ
Л-23-01 від ЛР-26 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.
с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.
с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Войнин (частково), с.Линів
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Насосна станція (ж/б Клима Савури 26)
вул. Огієнка 20 ввід №2
вул. Клима Савури 28 ввід №2
вул. Саперів 15а ввід №2
вул. 8-го Березня 35 ввід №2
2. 9:00-17:00
ТзОВ «Лисогор» вул. Мамсурова 11 (КТП-481)
П-ць Войнеровський (КТП-485)
П-ць Гупало (КТП-485)
ДЄУ-868 (КТП-247)
База СХТ «Волиньглавпостач»
ВАТ «Агропоставка»
Луцький район
1. 10:00-17:00
ОК «Криниця» - артсвердловина с. Боголюби, вул. 40 р Перемоги, Тиха
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Магазин. Будинок школяра. РВНО, Стоматполіклініка, Перукарня, Міська Рада, СБУ, Бібліотека, Краєзнавчий музей, Прокуратура, Головне управління статистики, Церква, Аптеки, Магазин "Наш край", "Канцтовари", Піцерія, Копійочка, АТБ, (магазини в центрі міста) м.Любомль вул.: Незалежності, Н.Ужвій, Укр. Армії
2. КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя
3. ПЛ-10 58-03 від ВН-270 до ЛР-170 9:00-17:00 м.Любомль вул.Завальська, Дружби,
І. Котляревського
4. ЗТП-379 9:00-17:00 Магазини, смт.Шацьк вул.: Шковороди, Садова.
5. ЗТП-345 9:00-17:00 Магазини, с.Світязь вул: Кольорова, Жовтнева, Лісивників.
Любешівський район
1. 11:00-17:00
ФОП Маньчик С.В. пилорама;
Церква Угриничі;
Школа Угриничі, ФОП Пилипчук Н магазин 1,2;ФОП Березюк Т.В. Клуб Угриничі;
Школа Седлище ФАП Седлище; Дитячий садок Седлище; ФОП Трушик В.В. Контора; АТС; Поштове відділення; ФОП Сергуц М.І. магазин; Молитовний будинок с. Седлище; ПрАТ «Київстар»; МТС «Україна»; ФОП Петрук А.М. стоматологія; ФОП Яцук О.Й.магазин с.Угриничі
с.Седлище
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (частково)
3. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-6 до ЛР-86 і ЗТП-229 10:00-17:00 ФОП Пушко Пилорама; Насосна станція; НПП Будинок для відпочинку. с.Підкормілля (частково)
с.Любязь (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. кафе «Криничка»
с.Оконськ
2. 10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. магазин, ФОП Конотопчик В.І. магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Новочарторийське споживче товариство кафе, школа, церква, ФАП с.Костюхнівка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Світла 37-53, 34-52
вул.Зелена 37-51, 34-50
вул.Заводська
Ратнівський район
1. ПЛ-10кв Л-19-01 від ЛР-247 9.00-17.00 Школа, дит.садок, магазин, вишка Київстар, насосна.с.р. с.Щедрогір
2. КТП-64 10:00-16:00 с.Гірники.
3. ПЛ-04кв Л-1.2.3. КТП-13 9:30-16:30 с.Замшани.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул. Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул. Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02
9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
15. ПЛ-10кВ Л43-03
9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. КТП-104 10:00-17:00 с Грабово вул: Жовтнева, Шкільна, Червоноармійська, Набережна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-229 Л-1 13:00-16:30 с.Купичів вул.Молодіжна
2. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-183 Л-1 10:00-13:00 с.Олександрівка
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока, ФАП, церква с.Відють
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-1 Л-1 10:00-13:30 Кульчинська с/р- клуб, котельня, ТРСТ- магазин, пошта, АТС, ГРП с.Кульчин
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