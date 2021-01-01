Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Руснів: вул.Набережна 22-542. КТП-105 09:00-17:00 с.Фалемичі: ФАП, Церква, Магазин с.Фалемичі: вул.Залізнична3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-414 09:00-17:00 с.Суходоли:ФАП, Клуб с.Суходоли: вул.Шкільна, Молодіжна, Жовтнева4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м.Вол.-Волинськийкава "Авеню", аптека № 29 Провізор" Магазин"Арго" Миколаївська церква кіоск №14 в.Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд",Магазин "Карат", Аптека м.Вол.-Волинський: вул.Ковельська, Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича1. 9:00 – 17:00Горохівське МСТ МагазинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗГорохівський районний відділ освіти ШколаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс.Марковичі:вул.Луцька,вул.Молодіжна,вул.За могилою"2. КТП-81 Л-1.2 9:00 – 17:00 ПрАТ "Київстар" Станція с. БраниПОСП "Мрія" зерносклад с. БраниДТГ Львівcька залізниця Переїзд с. БраниБранівська сільська рада Башня с. БраниБранівська сільська рада Адмінприміщенняс. БраниФОП Савченко Л.П. Магазин с. БраниКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс.Брани с.Брани:вул.Задворська,вул.Павлики"1. частково ПЛ-10кВ 46-02 від ЗТП-102 до КТПП-230 10:00-17:00 с.Ст.Порицьк, с.Риковичі частково2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-109 10:00-14:00 с.Орищі3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-111 12:00-17:00 с.Луковичі4 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-159 9:30-17:00 с.Янів1. КТП-103 09:00 - 17:00 АТС.церква, бібліотека, медпункт, БК, пошта, сільська рада, скважина, пилорама і млин ФОП Самсонюк В., пилорама Павліч Б.М., магазини ФОП Рудчик М., Трушик Л. с.Залісся вул.Радянська,Піщана2. ПЛ-0,4 кВ Л-6КТП-186 09:00 - 17:00 м.К-Каширський вул Нова .Воля, Східна3. ПЛ-0.4 кВ Л-1ЩТП-206 09:00 - 17:00 м.К-Каширський вул.Чорновола, Олімпійська, Межовас.Раків-Ліс вул.Тиха4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 10:00 - 15:00 с.Кримне вул.Діброва1. 8:30-17:00с.Дерновул. Першотравнева - часткововул.Ставківська,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00м.Ківерцівул.Холмська - частково3. ПЛ0,4 кВ від КТП- 219 8:30-17:00 с.Рудочка – медпункт, клуб с.Рудочкавул. Молодіжна4. КТП- 334 9:00-11:00 Едем - виробництвосмт.Оликавул. Грушевського, - часткововул. Руденка,вул. Полуботка,1. 9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліськас.Засмикис.Білашів2. ПЛ-0,4кВ ТП-252 9:00-17:00Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиКовельське МТМОс.Черкаси, вул.40р.Перемоги,53. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель1. 9:00 – 17:00 с.Озютичі: ст.моб.звязку «Водафон», ФОП Голюк Р.М., ФОП Бірюк І.О.(магазин), ПСГП «Фенікс» с.Озютичі вул.Кутузова, Першотравнева2. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-132 9:00 – 17:00 с.Зубильне: Церква с.Зубильне вул.Ветеранів3. ПЛ-10 кВЛ-23-01 від ЛР-26 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Войнин (частково), с.Линів1. 13:30-17:00Насосна станція (ж/б Клима Савури 26)вул. Огієнка 20 ввід №2вул. Клима Савури 28 ввід №2вул. Саперів 15а ввід №2вул. 8-го Березня 35 ввід №22. 9:00-17:00ТзОВ «Лисогор» вул. Мамсурова 11 (КТП-481)П-ць Войнеровський (КТП-485)П-ць Гупало (КТП-485)ДЄУ-868 (КТП-247)База СХТ «Волиньглавпостач»ВАТ «Агропоставка»1. 10:00-17:00ОК «Криниця» - артсвердловина с. Боголюби, вул. 40 р Перемоги, Тиха1. 9:00-17:00Магазин. Будинок школяра. РВНО, Стоматполіклініка, Перукарня, Міська Рада, СБУ, Бібліотека, Краєзнавчий музей, Прокуратура, Головне управління статистики, Церква, Аптеки, Магазин "Наш край", "Канцтовари", Піцерія, Копійочка, АТБ, (магазини в центрі міста) м.Любомль вул.: Незалежності, Н.Ужвій, Укр. Армії2. КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя3. ПЛ-10 58-03 від ВН-270 до ЛР-170 9:00-17:00 м.Любомль вул.Завальська, Дружби,І. Котляревського4. ЗТП-379 9:00-17:00 Магазини, смт.Шацьк вул.: Шковороди, Садова.5. ЗТП-345 9:00-17:00 Магазини, с.Світязь вул: Кольорова, Жовтнева, Лісивників.1. 11:00-17:00ФОП Маньчик С.В. пилорама;Церква Угриничі;Школа Угриничі, ФОП Пилипчук Н магазин 1,2;ФОП Березюк Т.В. Клуб Угриничі;Школа Седлище ФАП Седлище; Дитячий садок Седлище; ФОП Трушик В.В. Контора; АТС; Поштове відділення; ФОП Сергуц М.І. магазин; Молитовний будинок с. Седлище; ПрАТ «Київстар»; МТС «Україна»; ФОП Петрук А.М. стоматологія; ФОП Яцук О.Й.магазин с.Угриничіс.Седлище2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (частково)3. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-6 до ЛР-86 і ЗТП-229 10:00-17:00 ФОП Пушко Пилорама; Насосна станція; НПП Будинок для відпочинку. с.Підкормілля (частково)с.Любязь (частково)1. 10:00-17:00ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. кафе «Криничка»с.Оконськ2. 10:00-17:00ФОП Нікітчук В.Г. магазин, ФОП Конотопчик В.І. магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Новочарторийське споживче товариство кафе, школа, церква, ФАП с.Костюхнівка1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Світла 37-53, 34-52вул.Зелена 37-51, 34-50вул.Заводська1. ПЛ-10кв Л-19-01 від ЛР-247 9.00-17.00 Школа, дит.садок, магазин, вишка Київстар, насосна.с.р. с.Щедрогір2. КТП-64 10:00-16:00 с.Гірники.3. ПЛ-04кв Л-1.2.3. КТП-13 9:30-16:30 с.Замшани.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул. Сибірська,4. КТП-36250 9:00-17:00с.Рудня, вул. Сонячна, Садова5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Макаренка, 2-107. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.8.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цехФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-1514. ПЛ-10кВ Л43-029:00-17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).с.Духче (повністю)15. ПЛ-10кВ Л43-039:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, магазин,кіоскс.Духче, пилорамас.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, (повністю)с.Духче, (повністю)с.Літогоща, (повністю)16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю)17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)1. КТП-104 10:00-17:00 с Грабово вул: Жовтнева, Шкільна, Червоноармійська, Набережна.1. ПЛ-0,4кВЩТП-229 Л-1 13:00-16:30 с.Купичів вул.Молодіжна2. ПЛ-0,4кВЩТП-183 Л-1 10:00-13:00 с.Олександрівка3. ПЛ-0,4кВКТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка4. ПЛ-0,4кВКТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока, ФАП, церква с.Відють5. ПЛ-0,4кВКТП-1 Л-1 10:00-13:30 Кульчинська с/р- клуб, котельня, ТРСТ- магазин, пошта, АТС, ГРП с.Кульчин