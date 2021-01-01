Зима посеред весни: Україну засипало снігом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
Сьогодні, 26 квітня, деякі райони Полтавської, Київської, Черкаської та Івано-Франківської областей замело снігом.
Як повідомляє кореспондент ТСН.ua, рясно засипало місто Пирятин Полтавської області. Там станом на ранок температура повітря опустилася до 2°С тепла, а краєвиди змінились з весняних на зимові.
Також сніг вкрив Київську область. Зокрема, опади зафіксували в Яготинському і Обухівському районах.
"Богуслав, Україна. 26 квітня 2021. Щоб Фейсбук нагадував про цей кліматичний збій", - написав користувач Facebook Олексій Рєпік і оприлюднив фото місцевого краєвиду.
Трасу Київ-Харків також вкрило сніговим полотном.
Замело снігом і Прикарпаття. Користувачі в соцмережах публікують фото і відео з Буковецького перевалу, що у Верховинському районі Івано-Франківської області.
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Як повідомляє кореспондент ТСН.ua, рясно засипало місто Пирятин Полтавської області. Там станом на ранок температура повітря опустилася до 2°С тепла, а краєвиди змінились з весняних на зимові.
Також сніг вкрив Київську область. Зокрема, опади зафіксували в Яготинському і Обухівському районах.
"Богуслав, Україна. 26 квітня 2021. Щоб Фейсбук нагадував про цей кліматичний збій", - написав користувач Facebook Олексій Рєпік і оприлюднив фото місцевого краєвиду.
Трасу Київ-Харків також вкрило сніговим полотном.
Замело снігом і Прикарпаття. Користувачі в соцмережах публікують фото і відео з Буковецького перевалу, що у Верховинському районі Івано-Франківської області.
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