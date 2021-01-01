Зима посеред весни: Україну засипало снігом. ФОТО. ВІДЕО





Як повідомляє кореспондент





Також сніг вкрив Київську область. Зокрема, опади зафіксували в Яготинському і Обухівському районах.

Главком Снігопад в Яготинському районі

"Богуслав, Україна. 26 квітня 2021. Щоб Фейсбук нагадував про цей кліматичний збій", - написав користувач Facebook Олексій Рєпік і оприлюднив фото місцевого краєвиду.

фото / Олексій Рєпік, Facebook

Трасу Київ-Харків також вкрило сніговим полотном.

фото із соцмереж

Замело снігом і Прикарпаття. Користувачі в соцмережах публікують фото і відео з Буковецького перевалу, що у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Буковецький перевал, фото / Галина Дарійчук, Facebook



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 квітня, деякі райони Полтавської, Київської, Черкаської та Івано-Франківської областей замело снігом.Як повідомляє кореспондент ТСН.ua , рясно засипало місто Пирятин Полтавської області. Там станом на ранок температура повітря опустилася до 2°С тепла, а краєвиди змінились з весняних на зимові.Також сніг вкрив Київську область. Зокрема, опади зафіксували в Яготинському і Обухівському районах."Богуслав, Україна. 26 квітня 2021. Щоб Фейсбук нагадував про цей кліматичний збій", - написав користувач Facebook Олексій Рєпік і оприлюднив фото місцевого краєвиду.Трасу Київ-Харків також вкрило сніговим полотном.Замело снігом і Прикарпаття. Користувачі в соцмережах публікують фото і відео з Буковецького перевалу, що у Верховинському районі Івано-Франківської області.

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