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Де на Волині можна дослідити кліщі на збудників небезпечних хвороб і скільки це коштує

Де на Волині можна дослідити кліщі на збудників небезпечних хвороб і скільки це коштує
Щорічно від укусів кліщів страждають близько тисячі волинян, майже 50-60 з них заражаються інфекційними хворобами. Найпоширенішим захворюванням в області є хвороба Лайма (синонім бореліоз, кліщовий бореліоз) та кліщовий вірусний енцефаліт

Тож наскільки безпечно діставати кліщів у домашніх умовах і чи варто це робити самостійно розповіли у Волинському лабораторному центрі.

Якщо укусу уникнути не вдалося — самотужки видаляти кліща не варто, адже можна залишити у ранці його голівку з хоботком, що може спричинити хворобу. Для його видалення потрібно звернутись до лікувальної установи за місцем проживання, або найближчого травмпункту, де процедуру проведуть професійно, оцінять ризики та при необхідності проведуть профілактику вищевказаних захворювань.

При відсутності можливості звернутись до лікаря, видалення кліща проводять самостійно: розхитуючи кліща з боку вбік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, слід повільно його видалити разом з хоботком. Обережно, щоб не розчавити, оскільки зараження також може відбутися при попаданні випорожнень кліща на шкіру з наступним їх втиранням при розчісуванні.

Після видалення кліща місце присмоктування протерти спиртом. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.

В ідеалі варто проконсультуватись в інфекціоніста. Але якщо такої можливості немає, протягом двох тижнів щоденно вимірюйте температуру тіла та спостерігайте за місцем укусу. Його нічим не змащуємо. Особливо це стосується різних барвників — йод, «зеленка». Часто зустрічається алергія на йод, навколо місця укусу з’являється пляма, це може ускладнити діагностику. У разі підвищення температури тіла чи чи виникнення почервоніння на шкірі – зверніться до лікаря.

Що робити із видаленим кліщем?

- Видаленого кліща слід помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд, щільно закрити кришку з проколами. Лабораторному дослідженню підлягають цілі непошкоджені, живі кліщі зразу ж після видалення з людини.

- Кліщі на дослідження доставляються згідно направлення лікувального закладу.

- При неможливості швидкої (в день видалення) доставки матеріалу в лабораторію, кліщі потрібно зберігати в умовах холодильника при +4-8*С не довше 3-х діб.

Куди доставити кліща?

Лабораторією особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗУкраїни» здійснюється експрес — індикація борелій в кліщах, що присмокталися до людини. Вартість дослідження становить — 89,06 грн.(в тому числі ПДВ – 14,84 грн.).

Прийом кліщів та проведення лабораторних досліджень здійснюється в робочі дні (пн.- пт.) за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 55, контактні телефони 23-39-41, 23-39-60.

Для зручності громадян, пункти прийому кліщів на дослідження відкрито за місцем розташування структурних підрозділів ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»:
Де на Волині можна дослідити кліщі на збудників небезпечних хвороб і скільки це коштує

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Теги: дослідження, кліщі, лабораторії
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