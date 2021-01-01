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У громади Волині шукають шерифів

У громади Волині шукають шерифів
На Волині від сьогодні і до 17 травня триває подача анкет на участь у конкурсі на заміщення п’яти посад поліцейського офіцера громади.

Про це повідомляють на сайті ГУНП у Волинській області.

Участь у конкурсі можуть брати чинні працівники поліції з вищою освітою, водійським посвідченням та досвідом роботи не менш, ніж півтора року (не враховується період навчання у закладах освіти та установах первинної професійної підготовки).

Нагадаємо, що волинські громади, які ще не мають своїх «шерифів», можуть долучатись до проекту, якщо зобов’язуються самостійно придбати їм службові автомобілі.

Нині ще три громади висловили такий намір:
- Підгайцівська (Луцький район) - тут оголошено конкурс на заміщення 2 посад поліцейського офіцера громади;
- Нововолинська ТГ (Володимир-Волинський район) - оголошено конкурс на заміщення 2 посад поліцейського офіцера громади;
- Дубечненська ТГ (Ковельський район) - оголошено конкурс на заміщення 1 посади поліцейського офіцера громади.

Охочим узяти участь в конкурсі необхідно заповнити анкету за цим посиланням.

Подача анкет триває з 26 квітня по 17 травня 2021 року.

Детально про проект - тут.


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Теги: вакансії, Волинь, шерифи громад
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