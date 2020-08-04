МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «червоних» регіонів зменшилась





Про це свідчать дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.



Так, найсуворіший карантин залишається в 10 регіонах: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.



У "жовтій" зоні перебуває 6 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.



А от у "помаранчевій" зоні наразі знаходиться 9 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 26 квітня 2021 року в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають Київ та 9 областей.Про це свідчать дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.Так, найсуворіший карантин залишається в 10 регіонах: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.У "жовтій" зоні перебуває 6 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.А от у "помаранчевій" зоні наразі знаходиться 9 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

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