МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «червоних» регіонів зменшилась
Сьогодні, 13:31
В Україні станом на 26 квітня 2021 року в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають Київ та 9 областей.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, найсуворіший карантин залишається в 10 регіонах: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.
У "жовтій" зоні перебуває 6 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
А от у "помаранчевій" зоні наразі знаходиться 9 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
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Про це свідчать дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, найсуворіший карантин залишається в 10 регіонах: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.
У "жовтій" зоні перебуває 6 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
А от у "помаранчевій" зоні наразі знаходиться 9 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
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