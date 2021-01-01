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«Ніякого страху не було, бо ніхто не знав про радіацію»: спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС з Волині. ВІДЕО

«Ніякого страху не було, бо ніхто не знав про радіацію»: спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС з Волині. ВІДЕО
Волинянин Микола Гаврильчук 35 років тому ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У зоні найбільшого ризику в гумовому костюмі та респіраторі пробув дві доби, замість дозволених тоді 12 годин.

Спогадами страшної катастрофи поділився з журналістами "Суспільного".

На момент аварії пожежнику з Ковельщини було 26 років.

Чоловік пригадує, в перші дні травня його і сімох колег терміново відправили у відрядження до Києва. Пожежникам сказали, що столицю потрібно допомогти підготувати до велогонки. Насправді ж повезли у Прип'ять.

"Довго й нудно їхали, а звідти люди йшли, відступали, як у війну, хто на конях скарб віз свій домашній, хто на тракторах, хто на автомобілях. Автобусів дуже багато їхало з Чорнобиля і наша колона може автомобілів 30-40", – розповідає ліквідатор.

У перші дні після аварії на Чорнобильській АЕС пожежники відкачували воду з-під зруйнованого реактора. Восьмого травня його відрядили на завдання безпосередньо до місця вибуху.
«Ніякого страху не було, бо ніхто не знав про радіацію»: спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС з Волині. ВІДЕО

Завданням Миколи Гаврильчука було обслуговувати пожежні автомобілі біля реактора: заправляти пальним, вмикати і вимикати за потреби машини для безперебійної відкачки важкої радіаційно забрудненої води з-під зруйнованого реактора атомної станції.

"Командування каже: чим швидше, тим довше проживемо. І я побіг туди до своїх машин. Там під реактором така ніша була і там стояли наші дві машини. Ніякого страху не було, бо ніхто ніякої радіації не знав", – каже пожежник.

У зоні найбільшого ризику чоловік пробув дві доби замість дозволених тоді 12 годин. З його слів: у пожежній частині забули вчасно його замінити. Додає: вплив від одержаного опромінення відчув вже після повернення додому.

Дві доньки Миколи Гаврильчука, які народилися до чорнобильської трагедії, живуть окремо. Після смерті дружини, в будинку під Ковелем, чоловік живе один. Щоразу, повертаючись з Києва, де нині живуть діти, заїжджає у Чорнобиль.


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Теги: спогади, Чорнобильська АЕС, волинянин-ліквідатор
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