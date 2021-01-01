Скільки заробляють посадовці Горохівської міської ради

Віктор Годик – близько 24,6 тис. грн. Трохи менше – перший заступник міського голови Максим Ящукевич – 23,4 тис. грн.



Про це Центру журналістських розслідувань



За штатним розписом станом на січень 2021 року, на цей рік у Горохівській міськраді передбачається 106 штатних працівників. Їхня заробітна плата лише за посадовими окладами на місяць складає 627,7 тис. грн., а разом з доплатами і надбавками – понад 1,13 млн. грн.



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Апарат ради



За штатним розписом на січень 2021 року, зарплата міського голови Віктора Годика становить 24 570 грн. З них 12 тис. грн – посадовий оклад, 8 190 грн – надбавка, 3 780 грн – надбавка за вислугу років та 600 грн – за ранг.



Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Максиму Ящукевичу передбена зарплата у сумі 23 400 грн. З них 11,5 тис. грн посадового окладу, 7 800 грн надбавки, 3 600 грн надбавки за вислугу років, 500 грн – за ранг.



На зарплату ще одного заступника міського голови Олексія Гайдука передбачено 20,7 тис. грн. З них 11 тис. грн посадового окладу, 6 900 грн надбавки, 2 300 грн надбавки за вислугу років та 500 грн – за ранг.



Як повідомили «Силі правди» у Горохівській міській раді, посада ще одного заступника міського голови наразі лишається вакантною. Той хто займе цю посаду отримуватиме приблизно таку ж зарплату, як і його колега Олексій Гайдук – 20,7 тис. грн.



На зарплати секретарки Наталії Ковальчук та керуючої справами Горохівської міськради Світлани Осоховської передбачено по 20,7 тис. грн. З них для кожної – по 11 тис. грн посадового окладу, 6 900 грн надбавки, 2 300 грн надбавки за вислугу років та 500 грн – за ранг.



Старости



За штатним розписом на січень 2021 року староста сіл Новосілки, Мислині, Ковбань Євгеній Пились отримує найвищу серед інших своїх колег зарплату – 22 260 грн. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 7 420 грн надбавки, 4 240 грн надбавки за вислугу років та 600 грн – за ранг.



Дещо менше має староста сіл Вільхівка, Ярівка, Терешківці, Ощів, Софіївка, Діброва, Вільгельмівка Василь Казун – 19 875 грн. Його посадовий оклад становить 10 тис. грн, 6 625 грн – надбавка, 2 650 грн – надбавка за вислугу років та 600 грн – за ранг.



Менше отримує староста сіл Мирне, Пустомити, Ватин, Ватинець, Уманці, Зеленолужне Ярослав Зеленський – 19 080 грн. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 6 360 грн – надбавки, 2 120 грн надбавки за вислугу років, 600 грн – за ранг. Така сама зарплата з такими ж розмірами окладу, надбавок та доплати за ранг передбачена і старості сіл Холонів, Старостав Олександру Мартинову, старості сіл Скобелка, Бистровиця, Марковичі, Озерці, Рачин Михайлові Цуцману та старості сіл Звиняче, Красів Тетяні Панасюк.



Староста сіл Підбереззя, Печихвости, Стрільче, Полюхне, Козятин, Лемешів, Мирків, Пірванче Віктор Коритко отримує 18 285 грн заробітної плати. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 6 095 грн надбавки, 1 590 грн надбавки за вислугу років, 600 грн – за ранг. Цікаво, що у Горохівській міській раді працює й дружина Віктора Коритка Лідія. З листа відомо, що вона обіймає посаду діловода.



Староста сіл Журавники, Волиця-Дружкопільська, Сільце, Охлопів, Квасів, Крижова Наталія Сірук отримує найменше серед колег – 15 900 грн. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 5 300 грн надбавки та 600 грн надбавки за ранг.



Загалом на зарплати 14-х посадовців апарату Горохівської міської ради щомісяця передбачено 283 410 грн.



Відділ організаційної та кадрової роботи



На зарплату начальниці відділу Галини Воробій передбачено 15 120 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 5 040 грн надбавки, 2 880 грн надбавки за вислугу років та 500 грн – за ранг.



За штатним розписом на січень 2021 року, у відділі бухгалтерського обліку і звітності передбачено чотири штатні посади. На їх зарплати передбачено 46 290 грн. щомісяця.



Відділ земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища



Начальник відділу Андрій Карпевич отримує 12 690 грн. Його посадовий оклад становить 6 700 грн, 4 230 грн – надбавка, 1 410 грн – надбавка за вислугу років, 350 грн – за ранг.



За штатним розписом на січень цього року, у відділі передбачено десять посад. На їх заробітні плати передбачено 86 946 грн. щомісяця.



Відділ «Центр надання адміністративних послуг»



Начальниця відділу Ірина Середа отримує 10 920 грн. Її посадовий оклад становить 6 700 грн, 2 520 грн – надбавка, 1 400 грн – надбавка за вислугу років та 300 грн – за ранг.



Цікаво, що заступницею начальниці цього відділу є дружина першого заступника міського голови Максима Ящукевича Оксана. Згідно зі штатним розписом, вона мала отримує понад 10,6 тис. грн заробітної плати. Її посадовий оклад складає 6 499 грн, 2 447 грн – надбавка, 1 360 грн – надбавка за вислугу років та 300 грн – за ранг.



У цьому ж відділі у Скобелці працює дружина ще одного заступника міського голови Олексія Гайдука Іванна. Вона обіймає посаду спеціалістки.



Штатним розписом на січень цього року у відділі передбачено посади для 29-ти працівників. На їх заробітні плати у місяць передбачено 237 508 грн.



Юридичний відділ



Начальник відділу Юрій Мудрак, згідно зі штатним розписом на січень цього року, отримує 12 600 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років, 300 грн – за ранг.



Загалом у штаті передбачено посади трьох працівників. На їх заробітні плати йде по 28 824 грн. на місяць.



Відділ мобілізаційної роботи, цивільного захисту та охорони праці



Начальник відділу Тарас Севастян отримує 12 600 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.



Штатним розписом на січень 2021 року, у відділі мобілізаційної роботи, цивільного захисту та охорони праці передбачено посади трьох працівників. На їх зарплати йде по 25 704 грн на місяць.



Відділ розвитку та інвестицій



На зарплату начальника відділу Андрія Ковальчука передбачено 12 600 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.



Загалом, згідно зі штатним розписом, на заробітні плати трьох посадовців відділу йде 28 824 грн. на місяць.



Служба у справах дітей



На заробітну плату начальниці служби Інни Шеремети передбачено 12 600 грн заробітної плати. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.



Загалом на заробітні плати п’ятьох працівників служби у справах дітей передбачено 46 296 грн. на місяць.



Управління фінансів



Начальник управління Андрій Шеремета отримує близько 14,44 тис. грн. Його посадовий оклад складає 7 400 грн., надбавка – 4 812,5 грн, надбавка за вислугу років – 1 925 грн, доплата за ранг – 300 грн. Цікаво, що очільник управління є чоловіком начальниці служби у справах дітей Інни Шеремети.



Заступниця начальника управління, начальниця бюджетного відділу Галина Корінецька заробляє майже 16 тис. грн. Зокрема, їй передбачено посадовий оклад у сумі 7 178 грн, 5 304 грн надбавки, 3 031 грн надбавки за вислугу років та 400 грн – за ранг.



На заробітну плату начальниці відділу, головної бухгалтерки Світлани Мартинюк передбачено 14 910 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 970 грн надбавки, 2 840 грн надбавки за вислугу років, 400 грн – за ранг.



До слова, у цьому ж відділі працює дружина начальника відділу розвитку та інвестицій Андрія Ковальчука Лариса. Вона обіймає посаду спеціалістки. Згідно зі штатним розписом на січень, посадовиця отримує близько 11 340 грн заробітної плати. Її посадовий оклад складає 5 100 грн., надбавка – 3 780 грн , ще 2 160 грн – надбавка за вислугу років та приблизно 300 грн – за ранг.



Загалом на заробітні плати сімох працівників управління фінансів передбачено 90 621 грн на місяць.



Управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я



Начальник управління Ігор Довмат отримує 13 680 грн. З них – 7 100 грн посадового окладу, 4 560 грн надбавки, 1 520 грн надбавки за вислугу років, 500 грн – за ранг.



На заробітну плату начальниці відділу освіти Софії Пилип’юк передбачено 12 600 грн. Її посадовий оклад складає 6 700 грн, 4 200 грн – надбавка, 1 400 грн – надбавка за вислугу років, 300 грн – за ранг.



За інформацією штатного розпису на січень 2021 року, начальниця відділу соціального захисту Віра Іванюк отримує 12 600 грн заробітної плати. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.



На заробітну плату завідувачки сектору молоді і спорту Оксани Лавренюк передбачено 11 160 грн. З них – 5 900 грн посадового окладу, 3 720 грн надбавки, 1 240 грн надбавки за вислугу років, 300 грн – за ранг.



Завідувач сектору культури Олександр Шепшелей отримує 11 160 грн заробітної плати. Його посадовий оклад становить 5 900 грн, 3 720 грн – надбавка, 1 240 грн – надбавка за вислугу років, 300 грн – за ранг.



Загалом, за штатним розписом на січень, в управлінні освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я передбачено 15 посад. На їхні заробітні плати у місяць передбачено 145 648 грн.



Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, капітального будівництва та матеріального забезпечення



Начальник відділу Василь Басюк отримує 12 600 грн заробітної плати. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.



За штатним розписом на січень 2021 року, загалом у відділі передбачено чотири посади. На їх зарплати у місяць йде 37 872 грн.



Штат міської ради зріс ушестеро



Загалом у Горохівській міській раді за штатним розписом на січень 2021 року передбачено 106 посад. Місячний фонд їхніх зарплат включно з окладом, доплатами та надбавками складає – 1 мільйон 131 тисячу 683 гривні.



До слова, у минулі роки у штаті міської ради працювало значно менше людей. У 2019 та 2020 роках там налічувалось всього 17 працівників. За інформацією зі штатних розписів на 2019 та 2020 роки, на їх зарплати у місяць витрачали 147 241 грн та 182 986 грн відповідно. Відзначимо, що в рамках реформи децентралізації у 2020 році до міста Горохова приєдналися ще 40 населених пунктів із 17 сільських рад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На зарплати посадовців Горохівської міської ради у місяць передбачено понад 1,13 мільйона гривень. Це ушестеро більше, ніж ще рік тому – до створення територіальної громади. Найбільше заробляє міський голова– близько 24,6 тис. грн. Трохи менше – перший заступник міського голови– 23,4 тис. грн.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» стало відомо з відповіді Горохівської міської ради на запит.За штатним розписом станом на січень 2021 року, на цей рік у Горохівській міськраді передбачається 106 штатних працівників. Їхня заробітна плата лише за посадовими окладами на місяць складає 627,7 тис. грн., а разом з доплатами і надбавками – понад 1,13 млн. грн.За штатним розписом на січень 2021 року, зарплата міського голови Віктора Годика становить 24 570 грн. З них 12 тис. грн – посадовий оклад, 8 190 грн – надбавка, 3 780 грн – надбавка за вислугу років та 600 грн – за ранг.Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Максиму Ящукевичу передбена зарплата у сумі 23 400 грн. З них 11,5 тис. грн посадового окладу, 7 800 грн надбавки, 3 600 грн надбавки за вислугу років, 500 грн – за ранг.На зарплату ще одного заступника міського головипередбачено 20,7 тис. грн. З них 11 тис. грн посадового окладу, 6 900 грн надбавки, 2 300 грн надбавки за вислугу років та 500 грн – за ранг.Як повідомили «Силі правди» у Горохівській міській раді, посада ще одного заступника міського голови наразі лишається вакантною. Той хто займе цю посаду отримуватиме приблизно таку ж зарплату, як і його колега Олексій Гайдук – 20,7 тис. грн.На зарплати секретаркита керуючої справами Горохівської міськрадипередбачено по 20,7 тис. грн. З них для кожної – по 11 тис. грн посадового окладу, 6 900 грн надбавки, 2 300 грн надбавки за вислугу років та 500 грн – за ранг.За штатним розписом на січень 2021 року староста сіл Новосілки, Мислині, Ковбаньотримує найвищу серед інших своїх колег зарплату – 22 260 грн. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 7 420 грн надбавки, 4 240 грн надбавки за вислугу років та 600 грн – за ранг.Дещо менше має староста сіл Вільхівка, Ярівка, Терешківці, Ощів, Софіївка, Діброва, Вільгельмівка– 19 875 грн. Його посадовий оклад становить 10 тис. грн, 6 625 грн – надбавка, 2 650 грн – надбавка за вислугу років та 600 грн – за ранг.Менше отримує староста сіл Мирне, Пустомити, Ватин, Ватинець, Уманці, Зеленолужне– 19 080 грн. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 6 360 грн – надбавки, 2 120 грн надбавки за вислугу років, 600 грн – за ранг. Така сама зарплата з такими ж розмірами окладу, надбавок та доплати за ранг передбачена і старості сіл Холонів, Старостав, старості сіл Скобелка, Бистровиця, Марковичі, Озерці, Рачинта старості сіл Звиняче, КрасівСтароста сіл Підбереззя, Печихвости, Стрільче, Полюхне, Козятин, Лемешів, Мирків, Пірванчеотримує 18 285 грн заробітної плати. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 6 095 грн надбавки, 1 590 грн надбавки за вислугу років, 600 грн – за ранг. Цікаво, що у Горохівській міській раді працює й дружина Віктора Коритка. З листа відомо, що вона обіймає посаду діловода.Староста сіл Журавники, Волиця-Дружкопільська, Сільце, Охлопів, Квасів, Крижоваотримує найменше серед колег – 15 900 грн. З них – 10 тис. грн посадового окладу, 5 300 грн надбавки та 600 грн надбавки за ранг.Загалом на зарплати 14-х посадовців апарату Горохівської міської ради щомісяця передбачено 283 410 грн.На зарплату начальниці відділупередбачено 15 120 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 5 040 грн надбавки, 2 880 грн надбавки за вислугу років та 500 грн – за ранг.За штатним розписом на січень 2021 року, у відділі бухгалтерського обліку і звітності передбачено чотири штатні посади. На їх зарплати передбачено 46 290 грн. щомісяця.Начальник відділуотримує 12 690 грн. Його посадовий оклад становить 6 700 грн, 4 230 грн – надбавка, 1 410 грн – надбавка за вислугу років, 350 грн – за ранг.За штатним розписом на січень цього року, у відділі передбачено десять посад. На їх заробітні плати передбачено 86 946 грн. щомісяця.Начальниця відділуотримує 10 920 грн. Її посадовий оклад становить 6 700 грн, 2 520 грн – надбавка, 1 400 грн – надбавка за вислугу років та 300 грн – за ранг.Цікаво, що заступницею начальниці цього відділу є дружина першого заступника міського голови Максима Ящукевича. Згідно зі штатним розписом, вона мала отримує понад 10,6 тис. грн заробітної плати. Її посадовий оклад складає 6 499 грн, 2 447 грн – надбавка, 1 360 грн – надбавка за вислугу років та 300 грн – за ранг.У цьому ж відділі у Скобелці працює дружина ще одного заступника міського голови Олексія Гайдука. Вона обіймає посаду спеціалістки.Штатним розписом на січень цього року у відділі передбачено посади для 29-ти працівників. На їх заробітні плати у місяць передбачено 237 508 грн.Начальник відділу, згідно зі штатним розписом на січень цього року, отримує 12 600 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років, 300 грн – за ранг.Загалом у штаті передбачено посади трьох працівників. На їх заробітні плати йде по 28 824 грн. на місяць.Начальник відділуотримує 12 600 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.Штатним розписом на січень 2021 року, у відділі мобілізаційної роботи, цивільного захисту та охорони праці передбачено посади трьох працівників. На їх зарплати йде по 25 704 грн на місяць.На зарплату начальника відділупередбачено 12 600 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.Загалом, згідно зі штатним розписом, на заробітні плати трьох посадовців відділу йде 28 824 грн. на місяць.На заробітну плату начальниці службипередбачено 12 600 грн заробітної плати. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.Загалом на заробітні плати п’ятьох працівників служби у справах дітей передбачено 46 296 грн. на місяць.Начальник управлінняотримує близько 14,44 тис. грн. Його посадовий оклад складає 7 400 грн., надбавка – 4 812,5 грн, надбавка за вислугу років – 1 925 грн, доплата за ранг – 300 грн. Цікаво, що очільник управління є чоловіком начальниці служби у справах дітей Інни Шеремети.Заступниця начальника управління, начальниця бюджетного відділузаробляє майже 16 тис. грн. Зокрема, їй передбачено посадовий оклад у сумі 7 178 грн, 5 304 грн надбавки, 3 031 грн надбавки за вислугу років та 400 грн – за ранг.На заробітну плату начальниці відділу, головної бухгалтеркипередбачено 14 910 грн. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 970 грн надбавки, 2 840 грн надбавки за вислугу років, 400 грн – за ранг.До слова, у цьому ж відділі працює дружина начальника відділу розвитку та інвестицій Андрія Ковальчука. Вона обіймає посаду спеціалістки. Згідно зі штатним розписом на січень, посадовиця отримує близько 11 340 грн заробітної плати. Її посадовий оклад складає 5 100 грн., надбавка – 3 780 грн , ще 2 160 грн – надбавка за вислугу років та приблизно 300 грн – за ранг.Загалом на заробітні плати сімох працівників управління фінансів передбачено 90 621 грн на місяць.Начальник управлінняотримує 13 680 грн. З них – 7 100 грн посадового окладу, 4 560 грн надбавки, 1 520 грн надбавки за вислугу років, 500 грн – за ранг.На заробітну плату начальниці відділу освітипередбачено 12 600 грн. Її посадовий оклад складає 6 700 грн, 4 200 грн – надбавка, 1 400 грн – надбавка за вислугу років, 300 грн – за ранг.За інформацією штатного розпису на січень 2021 року, начальниця відділу соціального захистуотримує 12 600 грн заробітної плати. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.На заробітну плату завідувачки сектору молоді і спортупередбачено 11 160 грн. З них – 5 900 грн посадового окладу, 3 720 грн надбавки, 1 240 грн надбавки за вислугу років, 300 грн – за ранг.Завідувач сектору культуриотримує 11 160 грн заробітної плати. Його посадовий оклад становить 5 900 грн, 3 720 грн – надбавка, 1 240 грн – надбавка за вислугу років, 300 грн – за ранг.Загалом, за штатним розписом на січень, в управлінні освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я передбачено 15 посад. На їхні заробітні плати у місяць передбачено 145 648 грн.Начальник відділуотримує 12 600 грн заробітної плати. З них – 6 700 грн посадового окладу, 4 200 грн надбавки, 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.За штатним розписом на січень 2021 року, загалом у відділі передбачено чотири посади. На їх зарплати у місяць йде 37 872 грн.Загалом у Горохівській міській раді за штатним розписом на січень 2021 року передбачено 106 посад. Місячний фонд їхніх зарплат включно з окладом, доплатами та надбавками складає – 1 мільйон 131 тисячу 683 гривні.До слова, у минулі роки у штаті міської ради працювало значно менше людей. У 2019 та 2020 роках там налічувалось всього 17 працівників. За інформацією зі штатних розписів на 2019 та 2020 роки, на їх зарплати у місяць витрачали 147 241 грн та 182 986 грн відповідно. Відзначимо, що в рамках реформи децентралізації у 2020 році до міста Горохова приєдналися ще 40 населених пунктів із 17 сільських рад.

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