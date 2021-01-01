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Такого пізнього снігу 26-го квітня ще не відмічали, – волинський синоптик

Такого пізнього снігу 26-го квітня ще не відмічали, – волинський синоптик
У Луцьку, 26 квітня, в обідню пору випав сніг. Такого природного явища не спостерігалося останні 20 років.

Про це розповів Суспільному начальник обласного гідрометеоцентру Ростислав Бондарук.

"Такого пізнього снігу 26-го квітня ще не відмічали. Останній бачили у 2010-му році, 22 квітня. Тоді падав невеликий сніг, мабуть, сьогодні буде один із рекордів по такій холодній весні", - вважає синоптик.

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Ці вихідні на Волині теж видалися холодними, як і прогнозували синоптики. В повітрі спостерігалися заморозки до 2-3 морозу, на ґрунті до 6 морозу.

Така погода погано вплине на врожай фруктів, бо саме зараз на Волині період цвітіння абрикос, персиків та черешень.

Ростислав Бондарук каже, що найближчі два дні тепліше не буде. Вночі очікують заморозки. Перед Великоднем прогнозують +20, далі температура на Волині понизиться і можуть бути дощі.

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Теги: сніг, Луцьк, синоптики
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Коментарі 1
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Чого не відмічали. Мені 64 роки на своєму життєвому шляху я зустрічав в м.Луцьку багато природніх явищ і можу твердо сказати, що взимку ми з сім'єю зустрічали не один раз Новий рік без снігу і морозів, а з дощем. А ось наприклад пам'ятаю 01 червня йшов такий сніг, що ми у дворі ліпили сніговика. Від того, що температура повітря на протязі дня була від 0 до -2 морозу, то сніг пролежав 2 дні.
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