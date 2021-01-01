Порізала вени: у Луцьку 35-річну жінку врятували від самогубства. ВІДЕО

Луцькі патрульні надали допомогу жінці, яка хотіла вкоротити собі віку.Інцидент трапився у ніч на 25 квітня, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Так, на лінію "103" звернувся чоловік та повідомив, що в будинку на вулиці Конякіна 35-річна жінка здійснила спробу самогубства.Патрульні, які прибули на місце події, спільно з додатковим екіпажем, встановили, що громадянка порізала вени на лівій руці.Інспектори почали надавати домедичну допомогу до приїзду екстреної медичної допомоги. А саме – наклали турнікет на руку та тугу пов’язку на рану.Згодом на місце прибули медики та шпиталізували жінку до лікарні.