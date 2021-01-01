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На Волині поліцейські затримали наркозбувача

На Волині поліцейські затримали наркозбувача
У Володимирі-Волинському поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував наркотичний засіб - метадон.

Правопорушника затримали "на гарячому" у суботу, 23 квітня, – інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Ним виявився неодноразово судимий, у тому числі за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 43-річний місцевий житель.

Згодом, під час проведення за його місцем проживання санкціонованого обшуку, поліцейські вилучили дві таблетки метадону, шприц з прозорою рідиною та мобільний телефон.

Волинянин щомісяця збував 30-40 таблеток на суму 12-15 тис. грн.

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.


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Теги: наркозбувач, метадон, Володимир
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