На Волині поліцейські затримали наркозбувача
Сьогодні, 15:35
У Володимирі-Волинському поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував наркотичний засіб - метадон.
Правопорушника затримали "на гарячому" у суботу, 23 квітня, – інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Ним виявився неодноразово судимий, у тому числі за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 43-річний місцевий житель.
Згодом, під час проведення за його місцем проживання санкціонованого обшуку, поліцейські вилучили дві таблетки метадону, шприц з прозорою рідиною та мобільний телефон.
Волинянин щомісяця збував 30-40 таблеток на суму 12-15 тис. грн.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
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Правопорушника затримали "на гарячому" у суботу, 23 квітня, – інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Ним виявився неодноразово судимий, у тому числі за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 43-річний місцевий житель.
Згодом, під час проведення за його місцем проживання санкціонованого обшуку, поліцейські вилучили дві таблетки метадону, шприц з прозорою рідиною та мобільний телефон.
Волинянин щомісяця збував 30-40 таблеток на суму 12-15 тис. грн.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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