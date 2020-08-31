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Мешканка Рівного в магазині обікрала лучанку

Мешканка Рівного в магазині обікрала лучанку
Працівники Луцького районного управління поліції оперативно затримали кишенькову злодійку.

Про це повідомляють на сторінці поліції у фейсбуці.

Днями до поліції надійшло повідомлення від 38-річної мешканки Луцька, яка заявила, що перебуваючи у магазині одягу, виявила відсутність гаманця в сумці, в якому знаходилися грошові кошти та банківські картки.

Під час оперативно-розшукових заходів за скоєння кримінального правопорушення викрили 28-річну мешканку м. Рівне. Як стало відомо, рівнянку вже притягували до відповідальності за вчинення майнових злочинів.

«Коли лучанка відволіклась, я скористалась моментом та викрала у неї з сумки особисту річ», - повідомила зловмисниця.

За цим фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

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Теги: крадіжка, магазин
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