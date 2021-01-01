На Волині зник пенсіонер
Сьогодні, 15:42
На Волині розшукують безвісти зниклого 78-річного жителя Ратнівщини.
Про це інформують на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
На Волині розшукують безвісти зниклого Козел Якова Тихоновича, 1943 року народження, жителя с. Замшани. Востаннє його бачили 12 квітня 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст біля 185 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке. Був одягнений в кофту темного кольору з білою смугою, штани сірого кольору, галоші чорного кольору, на голові була шапка коричневого кольору.
Поліція просить усіх, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, повідомити поліцію за телефонами:(03366)-2-12-96, 0685628514 або «102».
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Про це інформують на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
На Волині розшукують безвісти зниклого Козел Якова Тихоновича, 1943 року народження, жителя с. Замшани. Востаннє його бачили 12 квітня 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст біля 185 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке. Був одягнений в кофту темного кольору з білою смугою, штани сірого кольору, галоші чорного кольору, на голові була шапка коричневого кольору.
Поліція просить усіх, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, повідомити поліцію за телефонами:(03366)-2-12-96, 0685628514 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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