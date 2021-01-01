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На Волині зник пенсіонер

На Волині зник пенсіонер
На Волині розшукують безвісти зниклого 78-річного жителя Ратнівщини.

Про це інформують на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

На Волині розшукують безвісти зниклого Козел Якова Тихоновича, 1943 року народження, жителя с. Замшани. Востаннє його бачили 12 квітня 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст біля 185 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке. Був одягнений в кофту темного кольору з білою смугою, штани сірого кольору, галоші чорного кольору, на голові була шапка коричневого кольору.

Поліція просить усіх, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, повідомити поліцію за телефонами:(03366)-2-12-96, 0685628514 або «102».

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Теги: розшук, Ратнівщина, Замшани
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