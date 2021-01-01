На Волині зник пенсіонер





Про це інформують на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.



На Волині розшукують безвісти зниклого Козел Якова Тихоновича, 1943 року народження, жителя с. Замшани. Востаннє його бачили 12 квітня 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: зріст біля 185 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке. Був одягнений в кофту темного кольору з білою смугою, штани сірого кольору, галоші чорного кольору, на голові була шапка коричневого кольору.



Поліція просить усіх, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, повідомити поліцію за телефонами:(03366)-2-12-96, 0685628514 або «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують безвісти зниклого 78-річного жителя Ратнівщини.Про це інформують на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.На Волині розшукують безвісти зниклого, 1943 року народження, жителя с. Замшани. Востаннє його бачили 12 квітня 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.зріст біля 185 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке. Був одягнений в кофту темного кольору з білою смугою, штани сірого кольору, галоші чорного кольору, на голові була шапка коричневого кольору.Поліція просить усіх, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, повідомити поліцію за телефонами:(03366)-2-12-96, 0685628514 або «102».

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