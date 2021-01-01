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У «MOJO» – нове суші-меню*

У «MOJO» – нове суші-меню*
У розважальному комплексі «MOJOHALL» презентували нове суші-меню.

Команда шеф-кухарів комплексу плідно працювала над тим, аби створити ідеальні для кожного гурмана роли, адже вони ще більші, ще смачніші.

Що нового:

- Класичні роли «Філадельфія» та «Каліфорнія» відтепер доступні у двох розмірах L(до 250г) та XL (до 400г)
- Новий розділ суші-меню «ФУТОМАКІ»
- Оновлені запечені роли
- Авторські роли та преміум-роли, серед яких і роли без рису
- Ще більше сетів! Відтепер у меню – 4 суші сети за зниженою ціною

У «MOJO» – нове суші-меню*


Чому варто спробувати? Як мінімум, щоб отримати заряд позитивних емоцій, як максимум, щоб відчути, що таке якість та високі стандарти приготування суші!

Нове суші меню доступне у всіх ресторанах РК «MOJOHALL», а також для доставки. Обіцяють привезти в будь-яку точку міста лише за 45 хвилин.
А при самовивозі ще й діє знижка: 10%!

Меню доступне на сайті www.mojo.lutsk.ua. Доставку суші можна замовити у мобільному додатку MOJOHALL або через партнерів Raketa&Mister.Am

MOJOHALL
Вул. Ковельська, 16, м. Луцьк
+38 07 37 37 60 60.

У «MOJO» – нове суші-меню*
У «MOJO» – нове суші-меню*


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Теги: «MOJOHALL», суші, меню
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А як ця муйня (MOJO) пишеться і читається українською? Дайте, будь ласка, транскрипцію...
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