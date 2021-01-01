У «MOJO» – нове суші-меню*
Сьогодні, 16:24
У розважальному комплексі «MOJOHALL» презентували нове суші-меню.
Команда шеф-кухарів комплексу плідно працювала над тим, аби створити ідеальні для кожного гурмана роли, адже вони ще більші, ще смачніші.
Що нового:
- Класичні роли «Філадельфія» та «Каліфорнія» відтепер доступні у двох розмірах L(до 250г) та XL (до 400г)
- Новий розділ суші-меню «ФУТОМАКІ»
- Оновлені запечені роли
- Авторські роли та преміум-роли, серед яких і роли без рису
- Ще більше сетів! Відтепер у меню – 4 суші сети за зниженою ціною
Чому варто спробувати? Як мінімум, щоб отримати заряд позитивних емоцій, як максимум, щоб відчути, що таке якість та високі стандарти приготування суші!
Нове суші меню доступне у всіх ресторанах РК «MOJOHALL», а також для доставки. Обіцяють привезти в будь-яку точку міста лише за 45 хвилин.
А при самовивозі ще й діє знижка: 10%!
Меню доступне на сайті www.mojo.lutsk.ua. Доставку суші можна замовити у мобільному додатку MOJOHALL або через партнерів Raketa&Mister.Am
MOJOHALL
Вул. Ковельська, 16, м. Луцьк
+38 07 37 37 60 60.
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Команда шеф-кухарів комплексу плідно працювала над тим, аби створити ідеальні для кожного гурмана роли, адже вони ще більші, ще смачніші.
Що нового:
- Класичні роли «Філадельфія» та «Каліфорнія» відтепер доступні у двох розмірах L(до 250г) та XL (до 400г)
- Новий розділ суші-меню «ФУТОМАКІ»
- Оновлені запечені роли
- Авторські роли та преміум-роли, серед яких і роли без рису
- Ще більше сетів! Відтепер у меню – 4 суші сети за зниженою ціною
Чому варто спробувати? Як мінімум, щоб отримати заряд позитивних емоцій, як максимум, щоб відчути, що таке якість та високі стандарти приготування суші!
Нове суші меню доступне у всіх ресторанах РК «MOJOHALL», а також для доставки. Обіцяють привезти в будь-яку точку міста лише за 45 хвилин.
А при самовивозі ще й діє знижка: 10%!
Меню доступне на сайті www.mojo.lutsk.ua. Доставку суші можна замовити у мобільному додатку MOJOHALL або через партнерів Raketa&Mister.Am
MOJOHALL
Вул. Ковельська, 16, м. Луцьк
+38 07 37 37 60 60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А як ця муйня (MOJO) пишеться і читається українською? Дайте, будь ласка, транскрипцію...
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