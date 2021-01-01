У «MOJO» – нове суші-меню*

презентували нове суші-меню.Команда шеф-кухарів комплексу плідно працювала над тим, аби створити ідеальні для кожного гурмана роли, адже вони ще більші, ще смачніші.Що нового:- Класичні роли «Філадельфія» та «Каліфорнія» відтепер доступні у двох розмірах L(до 250г) та XL (до 400г)- Новий розділ суші-меню «ФУТОМАКІ»- Оновлені запечені роли- Авторські роли та преміум-роли, серед яких і роли без рису- Ще більше сетів! Відтепер у меню – 4 суші сети за зниженою ціноюЧому варто спробувати? Як мінімум, щоб отримати заряд позитивних емоцій, як максимум, щоб відчути, що таке якість та високі стандарти приготування суші!Нове суші меню доступне у всіх ресторанах РК «MOJOHALL», а також для доставки. Обіцяють привезти в будь-яку точку міста лише за 45 хвилин.А при самовивозі ще й діє знижка: 10%!Меню доступне на сайті www.mojo.lutsk.ua. Доставку суші можна замовити у мобільному додатку MOJOHALL або через партнерів Raketa&Mister.AmMOJOHALLВул. Ковельська, 16, м. Луцьк+38 07 37 37 60 60.