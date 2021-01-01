вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьких медиків, які допомагають хворим на COVID-19, планують харчувати за кошти міського бюджету

Луцьких медиків, які допомагають хворим на COVID-19, планують харчувати за кошти міського бюджету
Персонал двох медичних установ Луцької територіальної громади, які стаціонарно лікують хворих на COVID-19, планують харчувати двічі на день за кошти міського бюджету.

Про це стало відомо під час бюджетної комісії Луцької міської ради 26 квітня, - пишуть Волинські новини.

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін, дворазове харчування, обід та вечерю, за кошти міського бюджету отримуватимуть медики тимчасового ковідного госпіталю при Луцькому клінічному пологовому будинку та Луцької міської клінічної лікарні.

Зі слів головного медика Луцька, харчування персоналу вищезгаданих медичних установ обійдеться бюджету у 470 тисяч гривень. Цих коштів має вистачити на період з 1 квітня по 1 червня.

«Медичні установи не можуть харчувати власним коштом працівників, оскільки це може привести до втрати прибутковості лікарень. У листопаді минулого року виділяли таку ж суму. Її вистачило до кінця березня», – заначив Лотвін.

Члени профільної комісії проголосували «за» проект рішення і рекомендували його до розгляду під час сесії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, харчування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двом працівникам волинського коледжу виплатили понад 770 тисяч зарплатних боргів
Сьогодні, 16:29
У «MOJO» – нове суші-меню*
Сьогодні, 16:24
Луцьких медиків, які допомагають хворим на COVID-19, планують харчувати за кошти міського бюджету
Сьогодні, 16:18
На Волині зник пенсіонер
Сьогодні, 15:42
На Волині поліцейські затримали наркозбувача
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Луцька тренерка розповіла, як скинути зайве до літа і як мотивувати себе займатися спортом Луцька тренерка розповіла, як скинути зайве до літа і як мотивувати себе займатися спортом
24 квітень, 17:04
Центр реабілітації «Пролісок» обмежив перебування дітей з інвалідністю через неможливість їх харчувати Центр реабілітації «Пролісок» обмежив перебування дітей з інвалідністю через неможливість їх харчувати
23 квітень, 17:08
«Медики працюють вдень та вночі, інколи – на межі сил»: повідомили про ситуацію з ковідом у громаді на Волині «Медики працюють вдень та вночі, інколи – на межі сил»: повідомили про ситуацію з ковідом у громаді на Волині
22 квітень, 13:32
Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу
06 квітень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двом працівникам волинського коледжу виплатили понад 770 тисяч зарплатних боргів
Сьогодні, 16:29
 0
У «MOJO» – нове суші-меню*
Сьогодні, 16:24
 0
Луцьких медиків, які допомагають хворим на COVID-19, планують харчувати за кошти міського бюджету
Сьогодні, 16:18
 0
На Волині зник пенсіонер
Сьогодні, 15:42
 0
На Волині поліцейські затримали наркозбувача
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8