Двом працівникам волинського коледжу виплатили понад 770 тисяч зарплатних боргів

Більше 770 тисяч гривень заборгованої зарплати стягнули державні виконавці Волині на користь 2 працівників Володимир-Волинського медико-технічного коледжу.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.772 623 гривень заборгованої зарплати повернули державні виконавці Волинської області двом працівникам приватного навчального закладу “Володимир-Волинський медико-технічний коледж” у квітні цього року.Виконавче провадження щодо стягнення заборгованості перебувало на виконанні у відділі державної виконавчої служби у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з 21 серпня 2020 року. Після реалізації на електронних торгах описаного та арештованого майна боржника частково стягнули заборгованість щодо 2 виконавчих документів. Після продажу кошти надійшли на депозитний рахунок 1 квітня цього року, а 2 квітня видали розпорядження про перерахування коштів працівникам.Станом на 9 квітня 2021 року в територіальних відділах державної виконавчої служби Волинської області перебувало 375 виконавчих документів зі стягнення більше 23 мільйонів 986 тисяч гривень невиплаченої зарплати.