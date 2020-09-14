GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
Сьогодні, 09:12
Секрет білбордів у Луцьку із написом «the WALL.» розкрили. Тепер відомо, що йдеться про нову будівельну компанію поблизу Луцька. Вирішили дізнатись, що особливого вони підготували і були приємно вражені почутим.
Там гарантують, що забудови будуть дуже якісними з використанням сучасних закордонних будматеріалів. За попередньою інформацією, планують звести 27 будинків. Також днями відкрили офіс продажу у селі Зміїнець на вулиці Шкільній (там же знаходиться будівельний майданчик).
Перший проект компанії – GREENWALL. Будинки споруджуватимуть в особливому стилі Barn House, який забезпечить прекрасні краєвиди з вікон на парк, а також можливість облаштувати власну терасу для кожного. Паркова зона – приблизно 3000 кв. м і ще багато приємних особливостей. Обіцяють зробити територію дуже зеленою, звідси і назва – GREENWALL.
Розташування – один з найелітніших районів (2 км – до центру Луцька, до школи – 300 м, до зупинки громадського транспорту – 500 м).
Закрита територія, консьєрж-сервіс і цілодобова охорона гарантують цілковиту безпеку.
Можливе індивідуальне внутрішнє планування (за умови купівлі на початковому етапі).
У «the WALL.» пропонують три види будинків на вибір, які відрізняються квадратурою. Кожен із них має свої особливості і переваги, тому можна обрати той, що підійде саме конкретному покупцеві.
Будинок «120» – простора двоповерхова забудова з лоджією на другому поверсі, двома санвузлами, двома спальними кімнатами (можливе планування з трьома), велика кухня-вітальня.
Будинок «175» – має два основних поверхи і третій додатковий. Особливістю цього будинку є власна тераса на даху будинку, особиста SKY LOUNGE зона. А ще – кабінет для роботи, три спальних кімнати, простора кухня-вітальня.
Будинок «230» - це величезний простір, велика крита тераса з виглядом на парк, гостьова кімната, три великих спальних кімнати, 3 санвузли (один з яких суміжний зі спальнею), лоджія на другому поверсі.
Інші деталі можна дізнатись на сайті компанії: https://thewall.in.ua
Також стежте за новинами «the WALL.» у соціальних мережах:
Instagram: https://www.instagram.com/thewall.bud/
Facebook: https://www.facebook.com/thewall.bud/
Контакти: +38 050 77 55 700, [email protected]
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Там гарантують, що забудови будуть дуже якісними з використанням сучасних закордонних будматеріалів. За попередньою інформацією, планують звести 27 будинків. Також днями відкрили офіс продажу у селі Зміїнець на вулиці Шкільній (там же знаходиться будівельний майданчик).
Перший проект компанії – GREENWALL. Будинки споруджуватимуть в особливому стилі Barn House, який забезпечить прекрасні краєвиди з вікон на парк, а також можливість облаштувати власну терасу для кожного. Паркова зона – приблизно 3000 кв. м і ще багато приємних особливостей. Обіцяють зробити територію дуже зеленою, звідси і назва – GREENWALL.
Розташування – один з найелітніших районів (2 км – до центру Луцька, до школи – 300 м, до зупинки громадського транспорту – 500 м).
Закрита територія, консьєрж-сервіс і цілодобова охорона гарантують цілковиту безпеку.
Можливе індивідуальне внутрішнє планування (за умови купівлі на початковому етапі).
У «the WALL.» пропонують три види будинків на вибір, які відрізняються квадратурою. Кожен із них має свої особливості і переваги, тому можна обрати той, що підійде саме конкретному покупцеві.
Будинок «120» – простора двоповерхова забудова з лоджією на другому поверсі, двома санвузлами, двома спальними кімнатами (можливе планування з трьома), велика кухня-вітальня.
Будинок «175» – має два основних поверхи і третій додатковий. Особливістю цього будинку є власна тераса на даху будинку, особиста SKY LOUNGE зона. А ще – кабінет для роботи, три спальних кімнати, простора кухня-вітальня.
Будинок «230» - це величезний простір, велика крита тераса з виглядом на парк, гостьова кімната, три великих спальних кімнати, 3 санвузли (один з яких суміжний зі спальнею), лоджія на другому поверсі.
Інші деталі можна дізнатись на сайті компанії: https://thewall.in.ua
Також стежте за новинами «the WALL.» у соціальних мережах:
Instagram: https://www.instagram.com/thewall.bud/
Facebook: https://www.facebook.com/thewall.bud/
Контакти: +38 050 77 55 700, [email protected]
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