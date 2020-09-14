вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
Секрет білбордів у Луцьку із написом «the WALL.» розкрили. Тепер відомо, що йдеться про нову будівельну компанію поблизу Луцька. Вирішили дізнатись, що особливого вони підготували і були приємно вражені почутим.

Там гарантують, що забудови будуть дуже якісними з використанням сучасних закордонних будматеріалів. За попередньою інформацією, планують звести 27 будинків. Також днями відкрили офіс продажу у селі Зміїнець на вулиці Шкільній (там же знаходиться будівельний майданчик).
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

Перший проект компанії – GREENWALL. Будинки споруджуватимуть в особливому стилі Barn House, який забезпечить прекрасні краєвиди з вікон на парк, а також можливість облаштувати власну терасу для кожного. Паркова зона – приблизно 3000 кв. м і ще багато приємних особливостей. Обіцяють зробити територію дуже зеленою, звідси і назва – GREENWALL.
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

Розташування – один з найелітніших районів (2 км – до центру Луцька, до школи – 300 м, до зупинки громадського транспорту – 500 м).

Закрита територія, консьєрж-сервіс і цілодобова охорона гарантують цілковиту безпеку.
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

Можливе індивідуальне внутрішнє планування (за умови купівлі на початковому етапі).

У «the WALL.» пропонують три види будинків на вибір, які відрізняються квадратурою. Кожен із них має свої особливості і переваги, тому можна обрати той, що підійде саме конкретному покупцеві.
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

Будинок «120» – простора двоповерхова забудова з лоджією на другому поверсі, двома санвузлами, двома спальними кімнатами (можливе планування з трьома), велика кухня-вітальня.
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

Будинок «175» – має два основних поверхи і третій додатковий. Особливістю цього будинку є власна тераса на даху будинку, особиста SKY LOUNGE зона. А ще – кабінет для роботи, три спальних кімнати, простора кухня-вітальня.

Будинок «230» - це величезний простір, велика крита тераса з виглядом на парк, гостьова кімната, три великих спальних кімнати, 3 санвузли (один з яких суміжний зі спальнею), лоджія на другому поверсі.
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

Інші деталі можна дізнатись на сайті компанії: https://thewall.in.ua

Також стежте за новинами «the WALL.» у соціальних мережах:

Instagram: https://www.instagram.com/thewall.bud/
Facebook: https://www.facebook.com/thewall.bud/

Контакти: +38 050 77 55 700, [email protected]
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оселя, новобудова, житло, the WALL
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за минулу добу пожежники рятували від вогню два дерев’яні будинки
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку станом на 28 квітня
Сьогодні, 09:13
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
Сьогодні, 09:12
В Україні – новий добовий рекорд за кількістю одужалих від COVID-19
Сьогодні, 09:05
На Волині зростає кількість судових позовів від чорнобильців
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла* У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*
14 вересень, 2020, 10:20
5 причин обрати мультифункціональний район RYBALSKY для життя* 5 причин обрати мультифункціональний район RYBALSKY для життя*
15 липень, 2020, 16:07
У «Яровиці» – акція на панорамну квартиру до Дня молоді* У «Яровиці» – акція на панорамну квартиру до Дня молоді*
15 червень, 2020, 09:30
У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку* У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку*
27 березень, 2020, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше у Луцьку може з'явитися пішохідна набережна, яка з'єднає кілька мікрорайонів. ФОТО
27 квітень, 19:58
 1
За минулу добу від коронавірусу померло 14 волинян
Сьогодні, 09:36
 0
На Волині за минулу добу пожежники рятували від вогню два дерев’яні будинки
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку станом на 28 квітня
Сьогодні, 09:13
 0
GREENWALL – нова забудова поблизу Луцька в унікальному стилі BARN-house*
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8