У Луцьку вшанували пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. ФОТО





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До пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” прийшли міський голова, представники обласної влади, духовенства, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та громадськість нашого міста.



Захід розпочався із панахиди за загиблими учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, яку провів митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Потому лучани поклали квіти до пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 квітня, на меморіальному комплексі “Вічна Слава” у Луцьку відбулось вшанування пам’яті тих, хто загинув внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.До пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” прийшли міський голова, представники обласної влади, духовенства, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та громадськість нашого міста.Захід розпочався із панахиди за загиблими учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, яку провів митрополит Луцький і ВолинськийПотому лучани поклали квіти до пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля”.

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