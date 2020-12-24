Як у Ковелі вшановували пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи. ФОТО

У Ковелі сьогодні, 26 квітня, біля пам’ятника жертвам аварії на ЧАЕС відбувся мітинг-реквієм до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.Тут зібралися ліквідатори, вдови, переселенці із зони відчуження, представники міської та районної влади, громадських організацій, - йдеться на сайті Ковельради.Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять про мужніх людей, життя яких забрав Чорнобиль. Панахиду провели представники духовентва ПЦУ.Звертаючись до присутніх, міський головазазначив: «Однією з найболючіших для України є чорнобильська рана. Вона змінила життя мільйонів людей, перевернула світогляд цілого покоління. Щороку ми збираємось біля пам’ятника у сквері Слави, який символізує мужній вчинок наших земляків, щоб згадати тих, кого уже немає разом з нами, віддати шану ліквідаторам”.Ігор Леонтійович від імені міської та районної влади, депутатського корпусу подякував усім, хто пройшов страшне випробування.Очільник міста вручив подяки та фінансову винагороду ліквідаторам, вдовам, активістам громадського життя міста.Від народного депутатаслова вдячності ліквідаторам передав та вручив нагороди голова благодійного фонду “Патріоти Волині”Про події 35-літньої давності згадували - учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, голова міського осередку ГО «Союз Чорнобиль України»По завершенню заходу присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника.У міськраді Ковеля зазначають, що до 35-ої річниці Чорнобильської катастрофи, ліквідатори, переселенці, вдови, громадяни, які постраждали внаслідок аварії, та діти з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС – мешканці Ковельської територіальної громади отримали матеріальну допомогу. Загальна сума виплат – 30 тисяч гривень.