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Чи запрацює світломузичний фонтан у центрі Луцька до Великодня

Чи запрацює світломузичний фонтан у центрі Луцька до Великодня
До Великодня планують завершити загальні ремонтні роботи фонтану на Театральному майдані в центрі Луцька. Якщо дозволять погодні умови, вже в середу відбудеться засадження амфітеатру зеленими насадженнями та налагодження синхронізації мелодій.

Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради 26 квітня, повідомляє ІА "Волинські Новини".

Як повідомив директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, у вівторок завершаться ремонтні роботи із благоустрою фонтану, зокрема, до кінця дня буде вкладений камінь.

«У середу, якщо дозволять погодні умови, відбудеться засадження зеленими насадженнями амфітеатру. На вечір будуть тестувати та налагоджувати синхрони по певних мелодіях. І до Великодня маємо закінчити загальнобудівельні роботи», - розповів очільник «Луцькводоканалу».

Однак, зі слів Віктора Гуменюка, на Великдень фонтан не запрацює.

«Не думаю, що на свята фонтан буде працювати і що в цьому є зміст. Дуже холодно. При таких погодних умовах латексно-гумові елементи обладнання, які не пристосовані до роботи у холодну пору, експлуатувати не бажано», - підкреслив директор комунального підприємства.

Нагадаємо, про облаштування світломузичного фонтану заговорили ще на початку 2000-х. Проте лише у 2020 році справа зрушила з місця.

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Теги: світломузичний фонтан, Луцьк, робота
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