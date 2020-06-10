вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня

«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня
ТОВ «Волиньгаз Збут» вводить нові тарифи на природний газ для побутових споживачів.

Про це повідомляють у пресслужбі «Волиньгаз Збуту».

У компанії повідомили, якою буде ціна на газ у рамках двох тарифів:
«Твій газ річний» (базова пропозиція постачальника) та «Твій газ місячний».

З 1 травня, відповідно до вимоги уряду та НКРЕКП, усі побутові клієнти компанії будуть автоматично переведені на річний тариф з фіксованою ціною.

««Твій газ річний» – це наша базова комерційна пропозиція, яка діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Вартість газу в рамках цього тарифу становитиме 7,99 грн за кубометр. Це дозволить споживачам відчути стабільність та упродовж року не перейматися стрибками цін на газових ринках, – зазначив директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.

При цьому споживачі зберігають за собою право перейти з річного тарифу на будь-який інший. ТОВ «Волиньгаз Збут» підготував для своїх клієнтів альтернативні пропозиції.

Вартість блакитного палива в рамках тарифу «Твій газ Місячний» з 1 травня становитиме 7,99 грн.

Ціна газу в рамках цього тарифу буде залежати від ситуації на ринку та може змінюватиметься кожного місяця.

Для переходу на споживання палива за тарифом «Твій газ Місячний» потрібно подати нову заяву-приєднання постачальнику. Це можна зробити у відділеннях компанії, Центрах обслуговування клієнтів, через Особистий кабінет 104.ua, вебсайт ТОВ «Волиньгаз Збут» чи контакт-центр за телефонами 0332-701-704, 067-33-39-104.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, ціна, травень, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня
Сьогодні, 17:55
Чи запрацює світломузичний фонтан у центрі Луцька до Великодня
Сьогодні, 17:40
Як у Ковелі вшановували пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Весь товар – по 20 гривень: у Луцьку відкрили ще один магазин зі справедливими цінами*
Сьогодні, 17:25
Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
На Волині з липня подорожчає абонплата за газ На Волині з липня подорожчає абонплата за газ
10 червень, 2020, 09:42
Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною
29 серпень, 2019, 11:03
Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні
21 травень, 2019, 17:36
Розповіли, скільки коштуватиме газ для волинян у травні та червні Розповіли, скільки коштуватиме газ для волинян у травні та червні
17 травень, 2019, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня
Сьогодні, 17:55
 0
Чи запрацює світломузичний фонтан у центрі Луцька до Великодня
Сьогодні, 17:40
 0
Як у Ковелі вшановували пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Весь товар – по 20 гривень: у Луцьку відкрили ще один магазин зі справедливими цінами*
Сьогодні, 17:25
 0
Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8