«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня

ТОВ «Волиньгаз Збут» вводить нові тарифи на природний газ для побутових споживачів.Про це повідомляють у пресслужбі «Волиньгаз Збуту».У компанії повідомили, якою буде ціна на газ у рамках двох тарифів:«Твій газ річний» (базова пропозиція постачальника) та «Твій газ місячний».З 1 травня, відповідно до вимоги уряду та НКРЕКП, усі побутові клієнти компанії будуть автоматично переведені на річний тариф з фіксованою ціною.««Твій газ річний» – це наша базова комерційна пропозиція, яка діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Вартість газу в рамках цього тарифу становитиме 7,99 грн за кубометр. Це дозволить споживачам відчути стабільність та упродовж року не перейматися стрибками цін на газових ринках, – зазначив директор ТОВ «Волиньгаз Збут»При цьому споживачі зберігають за собою право перейти з річного тарифу на будь-який інший. ТОВ «Волиньгаз Збут» підготував для своїх клієнтів альтернативні пропозиції.Вартість блакитного палива в рамках тарифу «Твій газ Місячний» з 1 травня становитиме 7,99 грн.Ціна газу в рамках цього тарифу буде залежати від ситуації на ринку та може змінюватиметься кожного місяця.Для переходу на споживання палива за тарифом «Твій газ Місячний» потрібно подати нову заяву-приєднання постачальнику. Це можна зробити у відділеннях компанії, Центрах обслуговування клієнтів, через Особистий кабінет 104.ua, вебсайт ТОВ «Волиньгаз Збут» чи контакт-центр за телефонами 0332-701-704, 067-33-39-104.