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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 квітня
У Волинській області завтра, 27 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Сильні заморозки.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Луцьку завтра, 27 квітня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Сильні заморозки. Вітер західний, 7-12 м/с Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область, мороз
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