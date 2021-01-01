Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 квітня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.



У Луцьку завтра, 27 квітня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Сильні заморозки. Вітер західний, 7-12 м/с Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 27 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Сильні заморозки.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.У Луцьку завтра, 27 квітня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Сильні заморозки. Вітер західний, 7-12 м/с Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.

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