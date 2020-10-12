Копав щось у землі: у Луцьку затримали молодого чоловіка з наркотиками

Протягом доби луцькі патрульні виявили у чотирьох осіб наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Вночі 24 квітня на вулиці Глушець, патрульні помітили пішохода, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Коли чоловік побачив поліцейських, то різко змінив напрямок свого руху та намагався уникнути зорового контакту з ними. Тож, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", інспектори здійснили превентивний захід поверхневу перевірку. В результаті у 25-річного чоловіка виявили речовини рослинного походження, ззовні схожі на наркотичні.Наступний випадок трапився через декілька годин на вулиці Набережній близько 4-ї години ранку. Тут патрульні роти ТОР помітили трьох осіб, які також намагалися уникнути з ними зустрічі.В одного із чоловіків, а саме у 20-річного місцевого жителя, під час поверхневої перевірки виявили поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.Згодом, в обідню пору, під час патрулювання на вулиці Зарічній поліцейські під час поверхневої перевірки виявили у 19-річного хлопця паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичну.А ввечері, близько 19-ї години, на цій же вулиці інспектори помітили чоловіка, який копав щось у землі. Коли він побачив поліцейських, припинив свої дії та почав іти в протилежному напрямку. Його зупинили. А під час поверхневої перевірки у 31-річного чоловіка виявили два згортки із речовиною невідомого походження, ззовні схожою на наркотичну.В усіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечували охорону місця події.За вказаними фактами слідчими Луцького районного управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.