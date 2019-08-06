На інтернет-субвенцію претендують 47 волинських сіл

Станом на ранок 26 квітня до Мінцифри надійшли 734 попередні заявки від голів громад. Найактивнішими виявилися в Чернігівській та Миколаївській областях.Заявки стосуються підключення до оптичної мережі майже 11 тис. об’єктів соціальної інфраструктури у більш як 4.4 тис. сіл. Дані в режимі реального часу можна відстежити на публічному дашборді, - йдеться на сайтіВід волинських громад до Міністерства цифрової трансформації України надійшло 19 заявок від голів громад. У заявках йдеться про 47 сілюУ межах проєкту до оптичного інтернету голови громад хочуть під’єднати майже 11 тис. медзакладів, шкіл, бібліотек чи інших об’єктів соціальної інфраструктури у 4473 населених пунктах. Однак, за даними Мінцифри, у більш як третині сіл уже присутні оптичні технології.“Під час перевірки заявок ми виявили деякі неточності. Найчастіше голови громад помиляються, коли вказують села, яким вже доступні оптичні технології. Помилка не дозволить отримати субвенцію, адже за умовами проєкту Мінцифру цікавлять тільки ті села, де оптично-волоконні технології відсутні. Дуже сподіваюся на те, що голови громад будуть більш відповідально ставитися до збору подібної інформації”, — зазначив керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок.Іншою проблемою, яку виявили фахівці Мінцифри, є та, що бажані суми фінансування в багатьох заявках завищені. Хочемо нагадати, що в Мінцифрі знають реальну вартість послуг підключення і те, що в різних регіонах вона може відрізнятися, тож заявки із захмарними сумами будуть відхилені. Загалом, відбір громад, які отримають фінансування, відбуватиметься за 2 критеріями: найнижча ціна та найбільший соціальний ефект. Кожну заявку ретельно перевірятиме комісія, яку утворять при Мінцифрі.Ці 2 проблеми могли коштувати державі 300 млн грн, підрахували у Мінцифрі. Але наші фахівці порівнюють запитувану суму фінансування з пропозиціями провайдерів, які отримала Мінцифра раніше.“Сподіваюся, що під час офіційного старту кампанії голови тергромад врахують наші вимоги, зауваження і пропозиції та подадуть якомога більше якісних заявок: щодо сіл, яким дійсно поки не доступні оптичні технології та з адекватними ціновими пропозиціями”, — прокоментував заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.Попередній збір заявок триває. Голови громад можуть подати їх тут.Нагадаємо, що Мінцифра реалізує державну програму «Інтернет-субвенція». Уряд має ухвалити проект Постанови КМУ, якою урегульовується порядок та умови надання субвенції. Після цього відкриється офіційний збір заявок, що триватиме 10 робочих днів. Про старт Мінцифра електронною поштою сповістить громади, які подали попередні заявки.