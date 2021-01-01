Волинянка стала переможницею чемпіонату України з вільної боротьби

Волинські спортсменки взяли участь у чемпіонаті України з вільної боротьби та показали хороші результати.Про це повідомляють на сторінці КЗ Іваничівська дитячо-юнацька спортивна школа Іваничівської селищної ради.22-24 квітня у Харкові відбувся чемпіонат України з боротьби вільної до 15 років( відбір на Європу).Збірну Волинської області представляли:(тренери-),(тренери-та). Дівчата навчаються у Львівському училищі фізичної культури.Також участь у змаганнях взяв(тренер). Для Максима це були перші змагання такого рівня.Чемпіонкою цих змагань у ваговій категорії 33 кг стала. Вона пройшла відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться у Болгарії.Валерія Шептор посіла 5 місце Вікторія Диконюк 7 місце.