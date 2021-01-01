Волинянка стала переможницею чемпіонату України з вільної боротьби
Сьогодні, 03:18
Волинські спортсменки взяли участь у чемпіонаті України з вільної боротьби та показали хороші результати.
Про це повідомляють на сторінці КЗ Іваничівська дитячо-юнацька спортивна школа Іваничівської селищної ради.
22-24 квітня у Харкові відбувся чемпіонат України з боротьби вільної до 15 років( відбір на Європу).
Збірну Волинської області представляли: Іванна Лук‘яненко (тренери- Іван Палій, Тетяна Кондратюк та Володимир Глушнюк), Вікторія Диконюк і Валерія Шептор (тренери- Іван Палій та Олександр Раковський). Дівчата навчаються у Львівському училищі фізичної культури.
Також участь у змаганнях взяв Максим Ковальчук (тренер Іван Палій). Для Максима це були перші змагання такого рівня.
Чемпіонкою цих змагань у ваговій категорії 33 кг стала Іванка Лук‘яненко. Вона пройшла відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться у Болгарії.
Валерія Шептор посіла 5 місце Вікторія Диконюк 7 місце.
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Про це повідомляють на сторінці КЗ Іваничівська дитячо-юнацька спортивна школа Іваничівської селищної ради.
22-24 квітня у Харкові відбувся чемпіонат України з боротьби вільної до 15 років( відбір на Європу).
Збірну Волинської області представляли: Іванна Лук‘яненко (тренери- Іван Палій, Тетяна Кондратюк та Володимир Глушнюк), Вікторія Диконюк і Валерія Шептор (тренери- Іван Палій та Олександр Раковський). Дівчата навчаються у Львівському училищі фізичної культури.
Також участь у змаганнях взяв Максим Ковальчук (тренер Іван Палій). Для Максима це були перші змагання такого рівня.
Чемпіонкою цих змагань у ваговій категорії 33 кг стала Іванка Лук‘яненко. Вона пройшла відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться у Болгарії.
Валерія Шептор посіла 5 місце Вікторія Диконюк 7 місце.
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