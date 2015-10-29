На Донбасі бойовики поранили українського військового
26 квітень, 22:59
В районі проведення ООС на Донбасі російські бойовики обстріляли позиції українських військових.
Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення. Про це повідомляють на сторінці ОТУ "Північ".
26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
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Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення. Про це повідомляють на сторінці ОТУ "Північ".
26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
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