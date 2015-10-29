вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі бойовики поранили українського військового

На Донбасі бойовики поранили українського військового
В районі проведення ООС на Донбасі російські бойовики обстріляли позиції українських військових.

Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення. Про це повідомляють на сторінці ОТУ "Північ".

26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Україна, Донбас, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному пенсіонерка під час пожежі вистрибнула з вікна 3 поверху
26 квітень, 23:35
На Донбасі бойовики поранили українського військового
26 квітень, 22:59
Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
26 квітень, 22:29
Уряд виділив для Волині додаткові 109 мільйонів на дороги
26 квітень, 21:56
Схожі новини
Українцям анонсували свято визволення від російських загарбників Українцям анонсували свято визволення від російських загарбників
29 жовтень, 2015, 03:25
Головний дипломат ЄС повідомив, що біля українського кордону — 150 тисяч російських військових Головний дипломат ЄС повідомив, що біля українського кордону — 150 тисяч російських військових
20 квітень, 00:15
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий
18 березень, 16:55
Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув
20 січень, 2020, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Рівному пенсіонерка під час пожежі вистрибнула з вікна 3 поверху
26 квітень, 23:35
 0
На Донбасі бойовики поранили українського військового
26 квітень, 22:59
 0
Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
26 квітень, 22:29
 0
Уряд виділив для Волині додаткові 109 мільйонів на дороги
26 квітень, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8