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У Рівному пенсіонерка під час пожежі вистрибнула з вікна 3 поверху

У Рівному пенсіонерка під час пожежі вистрибнула з вікна 3 поверху
У Рівному під час пожежі в квартирі з вікна квартири на 3 поверсі вискочила 60-річна жінка.

Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги

"26 квітня, о 18:03 надійшов виклик про те, що в Рівному на вулиці Степана Бандери з вікна 3-го поверху випала людина. За вказаною адресою прибула бригада Рівненської підстанції екстреної медичної допомоги. Там вони виявили рятувальників, які гасили пожежу на третьому поверсі. На вулиці під будинком в сидячому положені перебувала жінка. Вона була у свідомості", - йдеться у повідомленні медиків.

Жінка, віком орієнтовно 60 років, дивно поводилася. Ймовірно, вона має психічні розлади.

На місці події у потерпілої попередньо діагностували ймовірний перелом правої кінцівки, забійну рану лоба, кататравму.

Бригада швидкої надала необхідну медичну допомогу: обробили рану, наклали шийний комірець та за допомогою щита транспортували до карети швидкої. Опісля доставили до Рівненської центральної міської лікарні.

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Теги: Рівне, пожежа
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