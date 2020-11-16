У Рівному пенсіонерка під час пожежі вистрибнула з вікна 3 поверху
26 квітень, 23:35
У Рівному під час пожежі в квартирі з вікна квартири на 3 поверсі вискочила 60-річна жінка.
Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги
"26 квітня, о 18:03 надійшов виклик про те, що в Рівному на вулиці Степана Бандери з вікна 3-го поверху випала людина. За вказаною адресою прибула бригада Рівненської підстанції екстреної медичної допомоги. Там вони виявили рятувальників, які гасили пожежу на третьому поверсі. На вулиці під будинком в сидячому положені перебувала жінка. Вона була у свідомості", - йдеться у повідомленні медиків.
Жінка, віком орієнтовно 60 років, дивно поводилася. Ймовірно, вона має психічні розлади.
На місці події у потерпілої попередньо діагностували ймовірний перелом правої кінцівки, забійну рану лоба, кататравму.
Бригада швидкої надала необхідну медичну допомогу: обробили рану, наклали шийний комірець та за допомогою щита транспортували до карети швидкої. Опісля доставили до Рівненської центральної міської лікарні.
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Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги
"26 квітня, о 18:03 надійшов виклик про те, що в Рівному на вулиці Степана Бандери з вікна 3-го поверху випала людина. За вказаною адресою прибула бригада Рівненської підстанції екстреної медичної допомоги. Там вони виявили рятувальників, які гасили пожежу на третьому поверсі. На вулиці під будинком в сидячому положені перебувала жінка. Вона була у свідомості", - йдеться у повідомленні медиків.
Жінка, віком орієнтовно 60 років, дивно поводилася. Ймовірно, вона має психічні розлади.
На місці події у потерпілої попередньо діагностували ймовірний перелом правої кінцівки, забійну рану лоба, кататравму.
Бригада швидкої надала необхідну медичну допомогу: обробили рану, наклали шийний комірець та за допомогою щита транспортували до карети швидкої. Опісля доставили до Рівненської центральної міської лікарні.
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